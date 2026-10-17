फर्जी कागजातों पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर हाईकोर्ट सख्त, विभाग को दस्तावेजों के जांच के आदेश

फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को ऐसे शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के आदेश दिए हैं।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों अथवा दूसरे व्यक्तियों के प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराने का आदेश दिया है। शिक्षकों को संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अधिसूचना जारी होने की सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। न्यायालय ने जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी भी दी है।

न्यायालय ने यह आदेश कुसुमलता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान विशेष कार्य बल (एसटीएफ), लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी में सामने आया कि याचिकाकर्ता ने गोरखपुर जिले के कोडिपुर स्थित बरईपार कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कथित रूप से धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की है।

एसटीएफ ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता 12 और 13 अक्तूबर को सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुईं और अपनी शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए। पिछली सुनवाई में उनके अधिवक्ता ने शल्य चिकित्सा के बाद बिस्तर पर आराम करने के कारण दस्तावेज जमा नहीं कर पाने की बात कही थी। हालांकि, अगली सुनवाई में उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

एक ही प्रमाणपत्र पर दस-दस लोगों की नियुक्ति कोर्ट ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों पर गंभीर चिंता जताई। कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों या दूसरे व्यक्तियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है। कई मामलों में एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर दस या उससे अधिक लोगों की नियुक्ति होने की बात सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घटने और अनेक विद्यालय बंद होने के पीछे केवल संसाधनों की कमी जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और शिक्षकों के अपर्याप्त प्रदर्शन पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। यह समस्या केवल हाल के वर्षों की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों से चली आ रही फर्जी नियुक्तियों की प्रवृत्ति से भी जुड़ी है।

अच्छे शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं कोर्ट ने कहा कि एक अच्छे शिक्षक के लिए केवल विषय का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को पढ़ाने की क्षमता, नियमित उपस्थिति, कक्षा में ध्यान देना, धैर्य और छोटे बच्चों के प्रति उपयुक्त व्यवहार भी आवश्यक हैं। शिक्षक को जाति, गरीबी, योग्यता अथवा सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। ऐसे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति से बच्चों के भविष्य के प्रति अपेक्षित जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सभी शिक्षकों को देने होंगे शैक्षिक दस्तावेज और शपथपत्र कोर्ट ने निर्देश दिया कि कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षक अपनी नियुक्ति से संबंधित पत्र और हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित नियुक्ति के समय आवश्यक अन्य योग्यताओं के प्रमाणपत्रों की स्पष्ट प्रतियां जमा करें। शिक्षकों को उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त रहे अपने निकट संबंधियों का विवरण देते हुए नोटरीकृत शपथपत्र भी देना होगा। यदि ऐसा कोई संबंधी नहीं है तो इस आशय का शपथपत्र देना होगा। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल आदेश जारी कर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से शिक्षकों से दस्तावेज जमा कराने को कहा गया है।