आवारा कुत्तों के खतरे पर हाईकोर्ट सख्त, प्रयागराज और लखनऊ के नगर आयुक्तों से मांगी कार्ययोजना
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने प्राथमिक चरण में प्रयागराज और लखनऊ नगर निगम क्षेत्रों में सीधी निगरानी के तहत त्वरित व मानवीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़कों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर आवारा व आक्रामक कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने प्राथमिक चरण में प्रयागराज और लखनऊ नगर निगम क्षेत्रों में सीधी निगरानी के तहत त्वरित व मानवीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि फाइलों और शपथपत्रों में प्रशासनिक कदम, समितियां व पोर्टल तो दिखते हैं लेकिन यह देखना जरूरी है कि जमीन पर असल में क्या काम हुआ है। कोर्ट ने दोनों शहरों के नगर आयुक्तों को एक महीने के भीतर ठोस कार्ययोजना और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
डॉग-बाइट डेटा के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान
प्रयागराज और लखनऊ के नगर आयुक्त पिछले 3 वर्षों के डॉग-बाइट मामलों, स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड और शिकायतों का विश्लेषण कर ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिह्नित करेंगे जहां बार-बार हमले हुए हैं। इसके लिए नए सर्वेक्षण का इंतजार किए बिना मौजूदा रिकॉर्ड से काम करने को कहा गया है। प्राथमिकता क्षेत्रों के अलावा कम से कम 30 बड़े सार्वजनिक स्थानों जैसे बड़े अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार और पार्क के परिसर व आसपास की सड़कों का भी चयन किया जाएगा। मौके पर मुआयना व आक्रामक कुत्तों पर फोकस पशु चिकित्सा और निगम की टीमें इन स्थानों का मुआयना कर वहां कुत्तों की संख्या, पिछले 3 वर्षों में हुए नसबंदी/टीकाकरण का ब्यौरा दर्ज करेंगी। साथ ही बार-बार हमला करने वाले या आक्रामक कुत्तों की अलग से पहचान की जाएगी।
मानवीय ढंग से धरपकड़ और क्वारंटीन
नियमों के तहत आक्रामक कुत्तों को प्राथमिकता पर सुरक्षित और मानवीय तरीके से पकड़ा जाए। उन्हें एबीसी सेंटर या पशु चिकित्सालयों में जांच, इलाज, नसबंदी और टीकाकरण के लिए भेजा जाएगा। रेबीज संदिग्ध या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को अलग बाड़े (क्वारंटीन) में रखा जाएगा।
संसाधनों की कमी और एक्शन प्लान
नगर आयुक्तों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि एबीसी सेंटरों की क्षमता, मैनपॉवर, एक्सपर्ट्स और उपकरणों में क्या कमियां हैं तथा इन क्षेत्रों में कुत्तों की समस्या को दोबारा पनपने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
लखनऊ मॉडल पर रिपोर्ट तलब
कोर्ट ने लखनऊ के नगर आयुक्त को विशेष रूप से निर्देश दिया है कि तथाकथित लखनऊ मॉडल और जरहरा ट्रेनिंग सेंटर की कार्यप्रणाली पर विस्तृत नोट पेश करें, ताकि यह परखा जा सके कि उसके क्या परिणाम रहे हैं और क्या उसे अन्य शहरों में लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, 2023 एवं एडब्ल्यूबीआई की एसओपी के तहत ही की जाएगी। संबंधित जिलों के डीएम, सीएमओ और संस्थागत नोडल अधिकारी इस काम में समन्वय करेंगे। मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को नियत की गई है, उस दिन दोनों नगर आयुक्तों को शपथपत्र के माध्यम से पूरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।