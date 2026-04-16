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2024 हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त, पूर्व प्रभारी सहित 19 पुलिस कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी

Apr 16, 2026 09:57 pm ISTDinesh Rathour बदायूं
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दो साल पहले बदायूं में हत्या मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 19 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। इनमें दो इंस्पेक्टर, एक उपनिरीक्षक और कई सिपाही शामिल हैं।  

2024 हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त, पूर्व प्रभारी सहित 19 पुलिस कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी

Badaun News: 2024 में हुए हत्या प्रकरण में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 19 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। इनमें दो इंस्पेक्टर, एक उपनिरीक्षक और कई सिपाही शामिल हैं। सभी को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई 2026 है

मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बिहारी गौंटिया का है। जहां नौ फरवरी 2024 की रात बांकेलाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बरी समसपुर के रहने वाले जलीस उर्फ गुड्डू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया और पूछताछ के नाम पर हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया।

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तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने नौ अप्रैल को आदेश जारी करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर इंद्र कुमार, तत्कालीन प्रभारी एसओजी इंस्पेक्टर नीरज मलिक, उपनिरीक्षक मलखान सिंह, सचिन कुमार, भूपेंद्र कुमार, आजाद, मुकेश, विपिन यादव, कुशकांत, नरेंद्र सिंह, रामकुमार शर्मा उर्फ सुरेंद्र (चालक), आबिद अली, विनोद गौतम, रोहित राठी, विनीत तेवतिया समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। दो अज्ञात सिपाही भी इसमें शामिल हैं। सभी को तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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थाने बुलाकर हवालात में बंद कर दी मानसिक प्रताड़ना

याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने गुड्डू को थाने बुलाकर हवालात में बंद किया और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी। उसे छोड़ने के नाम पर सौदेबाजी की गई और उसके भतीजे शोयब से 12 लाख रुपये लेकर 21 फरवरी को छोड़ा गया। मोबाइल वापस करने के नाम पर 50 हजार रुपये और लिए गए। कुल 12 लाख 50 हजार रुपये वसूले जाने का आरोप है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने नौ अप्रैल को 19 पुलिस कर्मियों तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई 2026 है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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