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अवैध निर्माण के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त; मथुरा में भीड नियंत्रण पर DM से मांगा मास्टर प्लान

Apr 28, 2026 08:45 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, प्रयागराज
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मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिक एंड चूज (चुनिंदा कार्रवाई) की नीति पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में प्रशासन से हलफनामा मांगा है।

अवैध निर्माण के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त; मथुरा में भीड नियंत्रण पर DM से मांगा मास्टर प्लान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए पिक एंड चूज (चुनिंदा कार्रवाई) की नीति पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने ​स्वामी शिव स्वरूपानंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का आरोप है कि प्राधिकरण ने 23 अवैध निर्माणों की सूची में केवल कुछ ही लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जबकि शेष को छोड़ दिया गया। ​

मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण हलफनामा दाखिल करे- कोर्ट

कोर्ट ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के परामर्श से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ​सभी 23 चिह्नित संपत्तियों पर अब तक की गई कार्रवाई का विवरण हो, पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माण के रूप में बुक की गई संपत्तियों का ब्योरा हो तथा अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्राधिकरण की वर्तमान नीति और मानक संचालन प्रक्रिया भी हो।

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मथुरा डीम से भीड़ नियंत्रण का मांगा मास्टर प्लान

कोर्ट ने ​मथुरा में पिछले दिनों भगदड़ जैसी घटनाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए याचिका का दायरा बढ़ा दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आपातकालीन बचाव कार्यों में भी बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। कोर्ट ने डीएम मथुरा से से विस्तृत कार्ययोजना पेश करने को कहा है, जिसमें यह बताने को कहा है कि जिला प्रशासन के पास भीड़ और संकट प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना है या नहीं, भीड़ के व्यवहार को समझने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई विशेषज्ञ संस्था काम कर रही है या नहीं।

मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी

कोर्ट ने पूछा कि हालिया घटनाओं के बाद किसी शैक्षणिक संस्थान या शोध संस्था से कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है या नहीं। ​कोर्ट ने जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को भी निर्देश दिया कि हलफनामा दाखिल कर बताएं कि शहर को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई पांच मई को दोपहर दो बजे होगी।

sandeep

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