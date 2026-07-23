एक ही मामले में दो विपरीत आदेश देने पर हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार की कार्रवाई पर जताया असंतोष
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा एक ही राजस्व वाद में एक ही तारीख को दो परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर गंभीर असंतोष जताया है।
Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा एक ही राजस्व वाद में एक ही तारीख को दो परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर गंभीर असंतोष जताया है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कहा कि सरकार की अब तक की जांच और कार्रवाई मामले की गंभीरता के अनुरूप नहीं है।
अदालत ने प्रमुख सचिव (राजस्व) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक हुई विभागीय कार्रवाई और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ का स्पष्ट रुख बताने का निर्देश दिया है। याचिका शिव नारायण तिवारी की ओर से दायर की गई थी। आरोप था कि राजस्व संहिता की धारा 31/32 के तहत लंबित एक मामले में 17 अगस्त 2023 को दो अलग-अलग अंतिम आदेश पारित हुए। एक आदेश में याची के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में संशोधन का निर्देश दिया गया, जबकि दूसरे आदेश में उसी दावे को खारिज कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि बिना हस्ताक्षर वाला आदेश गलती से आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड हो गया था और बाद में उसे हटाकर हस्ताक्षरयुक्त आदेश अपलोड किया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन एसडीएम योगेश कुमार गौड़ को लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई, जबकि बेंच सचिव चंद्रभान चौरासिया को बिना हस्ताक्षर वाला आदेश अपलोड करने का दोषी ठहराया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि यदि केवल बिना हस्ताक्षर वाला आदेश अपलोड होने की बात होती तो इसे लापरवाही माना जा सकता था, लेकिन यहां सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि एक ही अधिकारी ने एक ही मामले में दो बिल्कुल विपरीत आदेश कैसे तैयार किए।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि आदेश के मसौदे और उसके निष्कर्ष के लिए बेंच सचिव या स्टेनोग्राफर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि एक आदेश पक्ष में और दूसरा विपक्ष में है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि कहीं अधिक गंभीर मामला प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि वह जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और प्रमुख सचिव (राजस्व) को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक की विभागीय कार्रवाई का पूरा विवरण दें तथा यह भी स्पष्ट करें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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