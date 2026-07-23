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एक ही मामले में दो विपरीत आदेश देने पर हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार की कार्रवाई पर जताया असंतोष

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा एक ही राजस्व वाद में एक ही तारीख को दो परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर गंभीर असंतोष जताया है।

allahabad highcourt
इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा एक ही राजस्व वाद में एक ही तारीख को दो परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर गंभीर असंतोष जताया है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कहा कि सरकार की अब तक की जांच और कार्रवाई मामले की गंभीरता के अनुरूप नहीं है।

अदालत ने प्रमुख सचिव (राजस्व) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक हुई विभागीय कार्रवाई और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ का स्पष्ट रुख बताने का निर्देश दिया है। याचिका शिव नारायण तिवारी की ओर से दायर की गई थी। आरोप था कि राजस्व संहिता की धारा 31/32 के तहत लंबित एक मामले में 17 अगस्त 2023 को दो अलग-अलग अंतिम आदेश पारित हुए। एक आदेश में याची के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में संशोधन का निर्देश दिया गया, जबकि दूसरे आदेश में उसी दावे को खारिज कर दिया गया।

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सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि बिना हस्ताक्षर वाला आदेश गलती से आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड हो गया था और बाद में उसे हटाकर हस्ताक्षरयुक्त आदेश अपलोड किया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन एसडीएम योगेश कुमार गौड़ को लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई, जबकि बेंच सचिव चंद्रभान चौरासिया को बिना हस्ताक्षर वाला आदेश अपलोड करने का दोषी ठहराया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि यदि केवल बिना हस्ताक्षर वाला आदेश अपलोड होने की बात होती तो इसे लापरवाही माना जा सकता था, लेकिन यहां सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि एक ही अधिकारी ने एक ही मामले में दो बिल्कुल विपरीत आदेश कैसे तैयार किए।

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अदालत ने स्पष्ट कहा कि आदेश के मसौदे और उसके निष्कर्ष के लिए बेंच सचिव या स्टेनोग्राफर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि एक आदेश पक्ष में और दूसरा विपक्ष में है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि कहीं अधिक गंभीर मामला प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि वह जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और प्रमुख सचिव (राजस्व) को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक की विभागीय कार्रवाई का पूरा विवरण दें तथा यह भी स्पष्ट करें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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