2022 में हुए खनन ठेका धांधली मामले में हाईकोर्ट सख्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत राज तलब
2022 में हुए ठेका आवंटन में गंभीर अनियमितताओं और जिला पंचायत को करीब पौने दो करोड़ रुपये की राजस्व क्षति के मामले में कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत राज, लखनऊ को तलब किया है।
सहारनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। जिला पंचायत के खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका आवंटन में हुई कथित धांधली के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 2022 में हुए ठेका आवंटन में गंभीर अनियमितताओं और जिला पंचायत को करीब पौने दो करोड़ रुपये की राजस्व क्षति के मामले में कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत राज, लखनऊ को तलब किया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारी स्थायी अधिवक्ता को जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित होना होगा।
मामला रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम की शिकायत से जुड़ा है। शासन के निर्देश पर हुई जांच में मंडलायुक्त सहारनपुर ने ठेका आवंटन में अनियमितताओं और जिला पंचायत को राजस्व नुकसान पहुंचाने के आरोपों को सही पाया था। जांच में सामने आया था कि तीन लाख रुपये या इससे अधिक की बोली उपलब्ध होने के बावजूद खनन अभिवहन शुल्क वसूली का ठेका महज 2.05 लाख रुपये प्रतिदिन में छोड़ दिया गया था।
शासन से जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
शासन ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के नाम मांगे थे। इसके बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी चंद्रवीर सिंह ने तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता और संबंधित लिपिक के नाम डीएम के माध्यम से शासन को भेजे थे। हालांकि, इन पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। हाईकोर्ट ने सात अक्टूबर के आदेश के बाद भी शासन से जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि 12 अक्टूबर को शासन को पत्र भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसी पर अदालत ने अगली सुनवाई पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
जवाब नहीं मिला तो वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव
हाईकोर्ट सीजे अरुण भंसाली व जज क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को पारित आदेश में कहा कि सात अक्टूबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत राज से जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश मांगे गए थे। 12 अक्टूबर को इस संबंध में शासन को पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अदालत ने अब याचिका को 27 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दिन अपर मुख्य सचिव को स्थायी अधिवक्ता को आवश्यक निर्देश देने होंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल होना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।