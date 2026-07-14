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टीजीटी अंग्रेजी में गलत और पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, आयोग से जानकारी मांगी

By Deep Pandey
​प्रयागराज, विधि संवाददाता
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टीजीटी अंग्रेजी में गलत और पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है।

टीजीटी अंग्रेजी में गलत और पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, आयोग से जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवालों के मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है। ​यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

​सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में चार प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत थे। ​37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए थे। ​याचियों की ओर से कहा गया कि गलत व पाठयक्रम से बाहर के प्रश्नों के कारण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने इन आरोपों पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा। कोर्ट ने उनसे अंग्रेजी विषय के प्रश्न संख्या 3, 11, 12, व 100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए 37 सवालों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने को कहा है। साथ ही​ अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख लगाई है।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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