हिंदू से मुस्लिम बनी युवतियों की हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, पिता और सरकार पर 25 लाख हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू से मुसलमान बनीं बालिग युवतियों को अवैध हिरासत में रखने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। दोनों युवतियों के पिता और राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन (इस्लाम) करने वाली दो बालिग बहनों को उनके पिता द्वारा अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों युवतियों को उनकी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर रहने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके साथ ही बालिग बेटियों के मौलिक अधिकारों का हनन करने और उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के लिए उनके पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने दोनों बहनों कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

​संवैधानिक अधिकार माता-पिता की सत्ता या सामाजिक सोच से ऊपर ​न्यायमूर्ति संदीप जैन ने अपने 70 पृष्ठों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि ​व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोपरि है। संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता) प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने और अपनी मर्जी से रहने का अखंडनीय अधिकार देता है। कोई भी पिता अपनी बालिग संतान को केवल इसलिए घर में कैद नहीं कर सकता कि वह उसके धार्मिक विचारों या व्यक्तिगत निर्णयों से असहमत है।

बालिग होने पर पारिवारिक अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता के आगे समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस तंत्र के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बजाय पुलिस ने पीड़िता को राहत देने में उदासीनता बरती और अवैध हिरासत को जारी रहने दिया।

​यह है पूरा मामला ​आगरा के सदर बाजार क्षेत्र निवासी अनिल कुमार भाटिया की दो बेटियों अंशु भाटिया उर्फ अमीना (उम्र लगभग 35 वर्ष, एमएससी, एमफिल व पूर्व प्रवक्ता) एवं दिया भाटिया उर्फ ज़ोया (उम्र लगभग 20 वर्ष, इंटरमीडिएट) ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्ट और बेबाक शब्दों में बताया कि ​उन्होंने क्रमशः वर्ष 2020 और 2021 में बिना किसी डर, लालच, दबाव या जबरदस्ती के अपनी इच्छा और आत्मिक शांति के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था।

धर्म परिवर्तन के बाद उनके पिता ने उन्हें घर के भीतर जबरन अवैध रूप से बंधक बना लिया। उनके शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट, बैंक पासबुक व पहचान पत्र जब्त कर लिए और उन पर धर्म वापस बदलने के लिए शारीरिक व मानसिक दबाव बनाया। ​दूसरी ओर, पिता ने आगरा के सदर बाज़ार थाने में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए मुक़दमा दर्ज कराया था, जिसमें बाद में बीएनएस की धाराएं और यूपी धर्मांतरण रोधी अधिनियम 2021 की धाराएं जोड़ी गई थीं। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि यह एक संगठित साजिश का हिस्सा हो सकता है।

दोनों बेटियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश कोर्ट ने राज्य के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि दो बालिग महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वेच्छा से धर्म चुनने के अधिकार को महज आशंकाओं के आधार पर छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने दोनों युवतियों दिया भाटिया उर्फ ज़ोया और अंशु भाटिया उर्फ अमीना को तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी इच्छा से कहीं भी रहने और किसी भी व्यक्ति के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

दोनों युवतियों को आधा-आधा मुआवजा देने का निर्देश ​कोर्ट ने कहा कि पिता और राज्य सरकार आठ सप्ताह के भीतर दोनों बहनों को बराबर-बराबर (12.5-12.5 लाख रुपये) कुल 25 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करें। राज्य सरकार मुआवजा राशि चुकाने के बाद 50 प्रतिशत राशि पिता से और शेष 50 प्रतिशत राशि उन दोषी पुलिस/सार्वजनिक अधिकारियों से वसूलने के लिए स्वतंत्र होगी, जिनकी लापरवाही से युवतियों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ।