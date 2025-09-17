फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण को लेकर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, प्रमुख सचिव को किया तलब

फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर अधिकारी की स्थायी नियुक्ति न किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब कर लिया। अब प्रमुख सचिव आवास को हाईकोर्ट में इसका जवाब देना होगा।

फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर अधिकारी की स्थायी नियुक्ति न किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब कर लिया। अब प्रमुख सचिव आवास को हाईकोर्ट में इसका जवाब देना होगा कि फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पूर्ण कार्यकारी की नियुक्ति किस वजह से नहीं की गई है।

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने के मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी एवं अनीश कुमार गुप्ता की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि जब जरूरी इंतजाम ही नहीं थे तो सरकार ने विकास प्राधिकरण का गठन क्यों कर दिया।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद भी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर स्थायी अधिकारी की नियुक्ति किस वजह से नहीं की गई। अदालत के सवालों पर राज्य सरकार के अधिवक्ता अपने जवाब से पीठ को संतुष्ट नहीं कर सके। जिस पर अदालत ने प्रमुख सचिव नगर विकास को अगली तारीख पर स्वयं उपस्थित होने का आदेश पारित कर दिया।

बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने करीब 6 माह पूर्व अमेंडमेंट बिल लाकर नगर विकास अधिनियम में संशोधन कर दिया था । लेकिन संशोधित अधिनियम पास होने के पश्चात भी सरकार ने फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। प्रदेश सरकार द्वारा 15 फरवरी 2025 को एक अध्यादेश जारी किया था। जिसमें नगर उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम की धारा 4 को निरस्त कर दिया था। इसी क्रम में प्रदेश सरकार 17 मार्च 2025 को अमेंडमेंट बिल लेकर आ गई। सरकार ने यह बिल भी पास कर दिया।

जिसके अनुसार धारा 4 में यह जोड़ा गया कि विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। फिर प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। यह अमेंडमेंट एक्ट पास होने के पश्चात भी करीब 6 माह का समय बीत गया। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर किसी पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। इसी को लेकर नगर के हिमायूंपुर निवासी शुभम कौशिक द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। उन्होंने अदालत से संशोधित नगर विकास अधिनियम 2025 के अनुरूप फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर नया अधिकारी नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया।