भीम आर्मी नेता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक; CM योगी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में भीम आर्मी नेता सुधीर आर्यन की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले भीम आर्मी के नेता सुधीर आर्यन को अंतरिम सुरक्षा देते हुए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें भीम आर्मी नेता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। सुधीर आर्यन पर भारतीय न्याय संहिता 353 (2) (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) का आरोप लगाया गया है। एफआईआर के अनुसार याची भीम आर्मी भारत एकता मिशन (बरेली मंडल) का मंडल उपाध्यक्ष है।

उस पर एक्स (पहले ट्वीटर ) पर सीएम को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। यह पोस्ट उसने मुख्यमंत्री के उस बयान के संदर्भ में किया था, जिसमें उन्होंने जनता को सलाह दी थी कि वे डीजल और पेट्रोल तभी खरीदें जब उन्हें इसकी ज़रूरत हो। याची के वकील ने दलील दी कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को हूबहू मान भी लिया जाए तो भी यह साफ है कि याची ने मुख्यमंत्री के चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगाया है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि याची ने केवल एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसा करके उसने केवल अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया है। इन्हीं आधारों पर अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505/ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है।