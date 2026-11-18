जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए 5 साल का अनुभव जरूरी: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में पांच साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य करने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में पांच साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य करने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी सेवाओं में दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता और अनुभव के आधार पर वर्गीकरण करने का अधिकार है। ऐसा वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक या तार्किक रूप से पूर्ण होना जरूरी नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार सहित 13 याचियों की याचिका पर दिया।
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने दलील दी कि वे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने का पाठ्यक्रम जूनियर हाईस्कूल और सीनियर बेसिक स्कूलों के समान है। इसके बावजूद प्रधानाध्यापक पद के लिए पांच साल का अनुभव केवल मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में ही अनिवार्य किया गया है। इससे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक पात्रता से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने इस शर्त को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी ने इसका विरोध किया। सरकार का कहना था कि जूनियर हाईस्कूल में लगातार काम करने वाले शिक्षकों को विद्यालय की शैक्षणिक जिम्मेदारियों के साथ प्रशासनिक कार्यों, विभागीय योजनाओं, नीतियों और सरकारी आदेशों का भी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। यह अनुभव प्रधानाध्यापक के दायित्वों के निर्वहन में सहायक होता है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण योग्यता समान होने पर भी जूनियर हाईस्कूल में काम करने से मिलने वाले प्रशासनिक अनुभव का अंतर महत्वपूर्ण है। याचियों ने भी अपने प्रत्युत्तर में इस अनुभव संबंधी दलील का खंडन नहीं किया है। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 के तहत हर तरह का अलग व्यवहार भेदभाव नहीं होता। यदि वर्गीकरण का उचित आधार है और उसका उद्देश्य से तार्किक संबंध है तो उसे वैध माना जा सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने नियम में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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