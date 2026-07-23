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वकीलों की गुंडई के वीडियो देख हाईकोर्ट भी हैरान, पुलिस की मौजूदगी तांडव, कई अफसर तलब

By Yogesh Yadav
लखनऊ, विधि संवाददाता
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दिल्ली से लखनऊ पहुंचे वकीलों से कोर्ट परिसर में मारपीट के मामले के बीच ही आए एक और मामले में हाईकोर्ट को हैरान कर दिया है। एक विवादित संपत्ति पर वकीलों की गुंडई का वीडियो अदालत को दिखाया गया। इसमें चार घंटे तक पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने तांडव किया है।

वकीलों की गुंडई के वीडियो देख हाईकोर्ट भी हैरान, पुलिस की मौजूदगी तांडव, कई अफसर तलब

लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिला कोर्ट परिसर में स्थानीय वकीलों द्वारा एक वादकारी को बेरहमी से मारने-पीटने और दिल्ली से आए वकीलों पर हमला करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम आदेश सुरक्षित किया ही था कि, सरेआम गुंडागर्दी का एक और मामला इसके समक्ष आ गया। ऐशबाग स्थित एक विवादित परिसर में वकीलों के उपद्रव-दुस्साहस को देख हाईकोर्ट भी हैरान हो गया। खास बात यह रही कि इस दौरान मौके पर पुलिस जवान भी मौजूद थे लेकिन उन्होंने भी आरोपी वकीलों को रोकने की हिम्मत नहीं की। न्यायालय ने इस मामले में जेसीपी, लॉ एंड ऑर्डर समेत डीसीपी सेंट्रल व एसीपी कैसरबाग को गुरुवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। पुलिस कमिश्नर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने का निर्देश है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सक्षम सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया कि इस घटना में वकील सौरभ कुमार वर्मा शामिल रहा। ये वही वकील हैं जिस पर 21 जुलाई को जिला कोर्ट परिसर में वादकारी और उसके वकीलों को अपने साथियों के साथ मारने पीटने के आरोप लगे हैं।

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न्यायालय ने यह भी पाया कि सौरभ कुमार वर्मा सेंट्रल बार का कनिष्ठ उपाध्यक्ष है और एक अन्य अभियुक्त वकील हर्षित दीक्षित सेंट्रल बार के महासचिव अवनीश दीक्षित का छोटा भाई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 7 जुलाई को सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुए थे, इनमें वकीलों के पहनावे में दर्जनों लोग दयानंद सेवा संस्थान स्थित क्रिकेट प्रैक्टिस और मैरिज हॉल के रूप में इस्तेमाल होने वाले परिसर में जबरन घुस गए। इन उपद्रवियों ने वहां मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। मामले में मनोरमा मिश्रा द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कई वकीलों को नामजद किया गया है।

घटना के समय पुलिस बनी रही मूकदर्शक

सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता डॉ. वीके सिंह ने एफआईआर की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं एसीपी द्वारा उपलब्ध कराई गई पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो क्लिप को देखकर न्यायालय ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रश्न उठता है कि उक्त घटना घटित हो रही थी, तब पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी रही, पुलिस अधिकारी कौन थे, यह घटना कितनी देर तक चली, इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई।

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कोर्ट ने पूछा कि अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया और उन व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा गया, जबकि वे, बिना किसी अधिकार अथवा स्वामित्व के विवादित परिसर में जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण कर चुके थे। न्यायालय ने कहा कि एसीपी के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व लगभग चार घंटे तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायलाय ने कहा कि एसीपी ने स्वयं अवगत कराया है कि घटना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली।

सुनवाई के दौरान वकीलों ने बताया स्थिति भयावह

न्यायालय ने कहा कि वीडियो क्लिप एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित करती है। सुनवाई के दौरान मौजूद वकीलों द्वारा न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि कुछ अधिवक्ताओं के समूह हैं जो विवादित संपत्तियों के मामलों पर निगरानी रखते हैं और विधि प्रक्रिया से इतर ऐसे विवादों को सुलझाने का आश्वासन देते हैं।

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वादकारी व वकीलों को पीटने की घटना पर आदेश सुरक्षित

न्यायालय ने 21 जुलाई को एक वादकारी व दिल्ली से आए उसके वकीलों को मारने-पीटने के मामले को स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही उक्त मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व मामले में जनपद न्यायाधीश व पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा न्यायालय ने जिला कोर्ट परिसर के आठवें ताल पर हुयी उक्त घटना की सीसीटीवी फुटेज भी देखी।

सुनवाई के दौरान सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और महासचिव अवनीश दीक्षित भी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्रा के साथ उपस्थित रहे। वहीं आरोपी वकील सौरभ कुमार वर्मा की ओर से अधिवक्ता अनुपम मेहरोत्रा ने अपना वकालतनामा दाखिल किया। सुनवाई में भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल व सीबीआई के वकील भी मौजूद रहे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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