सामान्य वर्ग से ज्यादा नंबर वाले आरक्षित अभ्यर्थी को नहीं कर सकते बाहर, कटऑफ विवाद पर हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक लाने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मात्र इस आधार पर वंचित कर दिया जाता है कि वह आरक्षित वर्ग के कटऑफ में नहीं आ सका, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा।

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक लाने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मात्र इस आधार पर वंचित कर दिया जाता है कि वह आरक्षित वर्ग के कटऑफ में नहीं आ सका, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन होगा। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा विज्ञापन की संबंधित शर्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 26 में को होगी ।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने भावना यादव व अन्य की विशेष अपील पर पारित किया। अपीलार्थियों ने 9 जनवरी 2020 के आयोग के आदेश और 22 दिसंबर 2025 के भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या-10 को चुनौती दी थी। इस शर्त में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में केवल अंतिम चयन के समय समायोजित किया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग चरण में नहीं। एकल पीठ द्वारा अपीलार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

अवसर के अधिकार के विपरित उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में एक निश्चित अंक पाने वाला सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होता है तो उससे अधिक अंक पाने वाला आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सिर्फ इस आधार पर बाहर कर दिया जाए कि वह आरक्षित वर्ग के कट ऑफ़ में नहीं आ सका, यह प्रथम दृष्टया समान अवसर के अधिकार के विपरीत होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलार्थियों की चुनौती समयपूर्व नहीं थी, क्योंकि आयोग का निर्णय और विज्ञापन पहले से स्पष्ट रूप से लागू थे, ऐसे मामलों में परीक्षा होने से पहले हस्तक्षेप करना आवश्यक है, ताकि बाद में जटिलताएं न पैदा हों।