इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को स्वतः परिवाद में नहीं बदल सकते। इसके लिए उन्हें ठोस कारण दर्ज करने होंगे। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को स्वतः परिवाद में नहीं बदल सकते। इसके लिए उन्हें ठोस कारण दर्ज करने होंगे। साथ ही परिवाद पर संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने कानपुर नगर निवासी मनोज कुमार पासवान की आपराधिक अपील पर दिया। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की और उसे झूठे मामले में फंसाया। उसने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी अधिनियम, कानपुर नगर ने 9 जुलाई 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत दिए गए आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज करने और परिवादी का बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को कानून के अनुरूप नहीं माना और निरस्त कर दिया।

आपत्तियों पर कारण सहित देना होगा आदेश कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई घटना से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में धारा 175(4) और 223(2) की वैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। संबंधित अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से घटना की रिपोर्ट प्राप्त करने और आरोपी लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की व्यवस्था है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत को परिवाद मानने पर धारा 223 के तहत प्रस्तावित आरोपी को संज्ञान से पहले सुनवाई का अवसर देना होगा। उसे शिकायत और उसके साथ लगाए गए दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वह मौखिक या लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकता है। अदालत को उसकी कानूनी आपत्तियों पर कारण सहित आदेश देना होगा।