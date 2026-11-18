पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत को सीधे परिवाद में बदलना गलत, हाईकोर्ट ने तय किए नियम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को स्वतः परिवाद में नहीं बदल सकते। इसके लिए उन्हें ठोस कारण दर्ज करने होंगे। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को स्वतः परिवाद में नहीं बदल सकते। इसके लिए उन्हें ठोस कारण दर्ज करने होंगे। साथ ही परिवाद पर संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने कानपुर नगर निवासी मनोज कुमार पासवान की आपराधिक अपील पर दिया। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की और उसे झूठे मामले में फंसाया। उसने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी अधिनियम, कानपुर नगर ने 9 जुलाई 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत दिए गए आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज करने और परिवादी का बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को कानून के अनुरूप नहीं माना और निरस्त कर दिया।
आपत्तियों पर कारण सहित देना होगा आदेश
कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई घटना से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में धारा 175(4) और 223(2) की वैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। संबंधित अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से घटना की रिपोर्ट प्राप्त करने और आरोपी लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की व्यवस्था है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत को परिवाद मानने पर धारा 223 के तहत प्रस्तावित आरोपी को संज्ञान से पहले सुनवाई का अवसर देना होगा। उसे शिकायत और उसके साथ लगाए गए दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वह मौखिक या लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकता है। अदालत को उसकी कानूनी आपत्तियों पर कारण सहित आदेश देना होगा।
110 दिन बाद पेट्रोल के नमूने की जांच अनुचित
एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने पेट्रोल में मिलावट के आरोप में डीलरशिप समाप्त करने के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नमूना लेने के 110 दिन बाद उसकी जांच कराने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इतने लंबे समय तक नमूना किस सुरक्षित स्थान पर रखा गया, जहां उसमें किसी बाहरी तत्व की मिलावट की आशंका न हो। जांच के दौरान डीलर को उपस्थित रहने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने दोनों आदेश रद्द करते हुए पेट्रोल पंप की डीलरशिप जल्द से जल्द, चार सप्ताह में बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आजमगढ़ के मेसर्स अनिल सर्विस स्टेशन और एक अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें