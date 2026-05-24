बाल विवाह बढ़ रहे, इसके लिए पुलिस दोषी; हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई है। एक आदेश में कहा कि यूपी में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैर कानूनी शादियों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई है। एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा कि यूपी में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैर कानूनी शादियों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की धारा 10 और 11 के तहत नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति या ऐसे विवाह को कराने में शामिल लोगों पर कार्रवाई की हो। यह टिप्पणी कोर्ट ने आजाद अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपी और एसपी को स्पष्ट गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी किए जाएं, ताकि बाल विवाह के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पीठ ने कहा कि पुलिस को जब भी किसी बाल विवाह की जानकारी मिले, चाहे शिकायत के माध्यम से, जांच के दौरान या स्वयं संज्ञान में तुरंत बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

बाल विवाह उन्मूलन वैधानिक नहीं, संवैधानिक अनिवार्यता हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और एफआईआर से याची संख्या 2 और 3 के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता दिखाई देता है। कोर्ट ने माना कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं, इसलिए इस स्तर पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने उस प्रशासनिक लापरवाही पर भी चिंता जताई, जो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह को खत्म करना केवल कानूनी उद्देश्य नहीं, बल्कि संविधान के तहत राज्य की जिम्मेदारी भी है।

बाल विवाह की सूचना पर तुरंत हो कार्रवाई अदालत ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के तहत पुलिस को जैसे ही किसी बाल विवाह की सूचना मिले, तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत नाबालिग शादी कराने में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी अक्सर दूल्हों और विवाह कराने वालों के खिलाफ इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे प्रदेश में बाल विवाह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध बाल विवाह कराने वालों पर कार्रवाई न होने से कानून का असर कमजोर पड़ रहा है।