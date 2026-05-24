Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाल विवाह बढ़ रहे, इसके लिए पुलिस दोषी; हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Pawan Kumar Sharma विधि संवाददाता, प्रयागराज
share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई है। एक आदेश में कहा कि यूपी में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैर कानूनी शादियों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

बाल विवाह बढ़ रहे, इसके लिए पुलिस दोषी; हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई है। एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा कि यूपी में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैर कानूनी शादियों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की धारा 10 और 11 के तहत नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति या ऐसे विवाह को कराने में शामिल लोगों पर कार्रवाई की हो। यह टिप्पणी कोर्ट ने आजाद अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपी और एसपी को स्पष्ट गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी किए जाएं, ताकि बाल विवाह के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पीठ ने कहा कि पुलिस को जब भी किसी बाल विवाह की जानकारी मिले, चाहे शिकायत के माध्यम से, जांच के दौरान या स्वयं संज्ञान में तुरंत बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:भीम आर्मी नेता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक;CM योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी

बाल विवाह उन्मूलन वैधानिक नहीं, संवैधानिक अनिवार्यता

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और एफआईआर से याची संख्या 2 और 3 के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता दिखाई देता है। कोर्ट ने माना कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं, इसलिए इस स्तर पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने उस प्रशासनिक लापरवाही पर भी चिंता जताई, जो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह को खत्म करना केवल कानूनी उद्देश्य नहीं, बल्कि संविधान के तहत राज्य की जिम्मेदारी भी है।

ये भी पढ़ें:असंभव की स्थिति में आरोपी की पेशी बिना रिमांड बढ़ाना अवैध नहीं: हाईकोर्ट

बाल विवाह की सूचना पर तुरंत हो कार्रवाई

अदालत ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के तहत पुलिस को जैसे ही किसी बाल विवाह की सूचना मिले, तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत नाबालिग शादी कराने में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी अक्सर दूल्हों और विवाह कराने वालों के खिलाफ इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे प्रदेश में बाल विवाह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध बाल विवाह कराने वालों पर कार्रवाई न होने से कानून का असर कमजोर पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:सामान्य वर्ग से ज्यादा नंबर वाले आरक्षित अभ्यर्थी को नहीं कर सकते बाहर: हाईकोर्ट

सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल

साथ ही कोर्ट ने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि कई संस्थाएं बच्चियों की उम्र साबित करने के लिए आधार कार्ड या हलफनामे का सहारा लेती हैं, जबकि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को उम्र का अंतिम और वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Allahabad High Court High Court Prayagraj अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।