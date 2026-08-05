सिर्फ पत्नी की सुविधा के आधार पर ट्रांसफर नहीं हो सकता केस, हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक मामलों में पत्नी की सुविधा और नाबालिग बच्चे का हित निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन केवल इन्हीं आधारों पर किसी मुकदमे को एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि वैवाहिक मामलों में पत्नी की सुविधा और नाबालिग बच्चे का हित निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन केवल इन्हीं आधारों पर किसी मुकदमे को एक अदालत से दूसरी अदालत स्थानांतरित (ट्रांसफर) नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर का वास्तविक आधार यह होना चाहिए कि यदि मामला स्थानांतरित नहीं किया गया तो न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होगी या न्याय विफल होने की आशंका होगी। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की। जिसमें पत्नी ने पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दायर दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापन की याचिका को अलीगढ़ फैमिली कोर्ट से गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी। पत्नी का तर्क था कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ गौतम बुद्ध नगर में रहती है। ऐसे में हर सुनवाई पर अलीगढ़ आने-जाने से उस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है और बेटी की पढ़ाई भी प्रभावित होती है।
उसने यह भी कहा कि उसके भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का मामला पहले से गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट में लंबित है, इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होना न्यायसंगत होगा। वहीं, पति ने ट्रांसफर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पत्नी का मायका और ननिहाल दोनों अलीगढ़ में हैं। उसके अनुसार ट्रांसफर की मांग केवल मुकदमे की सुनवाई में देरी करने के उद्देश्य से की गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 24 के तहत मामलों के स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग न्याय के हित में किया जाता है, न कि किसी पक्ष की व्यक्तिगत सुविधा के आधार पर। अदालत ने कहा कि केवल अतिरिक्त यात्रा, दूरी या असुविधा को ट्रांसफर का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि इससे निष्पक्ष न्याय मिलने में वास्तविक बाधा उत्पन्न होगी।
चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: अदालत
उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र देने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की पीठ ने कहा कि आपराधिक मामला लंबित रहना चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।
पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिककर्ता ने कहा था कि जालौन जिला मजिस्ट्रेट ने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत आपराधिक मामला लंबित है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें