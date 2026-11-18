2023 के बाद रिटायर तदर्थ शिक्षकों को पुरानी सेवा जोड़कर पेंशन लाभ नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के और अल्पकालिक रिक्तियों पर नियुक्त शिक्षकों की पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के और अल्पकालिक रिक्तियों पर नियुक्त शिक्षकों की पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33-जी के तहत 22 मार्च 2016 से नियमित की गई हैं और 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे अपनी पिछली तदर्थ सेवा को जोड़कर पेंशन का दावा नहीं कर सकते।
याची सुधा चतुर्वेदी और संबद्ध याचिकाओं में राजीव कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा व विश्वामित्र तिवारी ने 12 दिसंबर 2023 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियमावली 1965 के नियम 19(बी) में संशोधन किया गया था। सुधा चतुर्वेदी की नियुक्ति 16 फरवरी 1996 को अल्पकालिक रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर हुई थी। बाद में अधिनियम की धारा 33-जी के तहत उनकी सेवाओं को 22 मार्च 2016 से नियमित कर दिया गया। वे 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुईं।
30 मार्च 2020 को रिटायर हो गए थे शिक्षक
याची का तर्क था कि 1996 से की गई उनकी निरंतर सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में गिना जाना चाहिए, न कि केवल 22 मार्च 2016 से नियमित होने के बाद की सेवा को। याची के अधिवक्ता ने नंद लाल और महेश चंद्र शर्मा के मामलों में दिए गए पूर्व फैसलों का हवाला दिया।राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने दलील दी कि महेश चंद्र शर्मा के मामले में शिक्षक 12 दिसंबर 2023 का शासनादेश जारी होने से पहले ही (30 मार्च 2020 को) सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिससे उन्हें पेंशन का अर्जित अधिकार मिल चुका था।
सीआर रंगाधमैया केस का दिया हवाला
दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सीआर रंगाधमैया केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू कर किसी के अर्जित अधिकार को नहीं छीना जा सकता। इस मामले में याची 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के जारी होने के बाद (31 मार्च 2024 को) सेवानिवृत्त हुई है इसलिए शासनादेश से पहले उनके पक्ष में पेंशन का कोई अर्जित अधिकार पैदा नहीं हुआ था।
22 मार्च 2016 से होगी नियमित सेवा की गणना
अधिनियम की धारा 33-जी के तहत नियमितीकरण 22 मार्च 2016 से प्रभावी है, ऐसे में संशोधित नियम 19(बी) के तहत नियमित सेवा की गणना भी 22 मार्च 2016 से ही की जाएगी। कोर्ट ने याची के वकील की इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि इसी तरह के अन्य शिक्षक जो पहले से पेंशन पा रहे हैं, उनकी तुलना में याची के साथ भेदभाव हो रहा है। कोर्ट ने याचिका को बलहीन पाते हुए खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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