खुली जेल की स्थापना में सुस्ती पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, विशेष सचिव से मांगा एफिडेविट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी पर राज्य सरकार से निश्चित समय-सीमा मांगी है। साथ ही निर्माण एजेंसी के चयन, आवश्यक निर्माण कार्य और उसकी अवधि तथा पात्र कैदियों की पहचान की कोशिशों पर विशेष सचिव से अगला हलफनामा मांगा गया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से निश्चित समय-सीमा मांगी है। साथ ही निर्माण एजेंसी के चयन, आवश्यक निर्माण कार्य और उसकी अवधि तथा पात्र कैदियों की पहचान की कोशिशों पर विशेष सचिव से अगला हलफनामा मांगा गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सुओ मोटो कायम जनहित याचिका पर पारित किया। कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में फिलहाल केवल एक खुली जेल लखनऊ की मॉडल जेल है। इसकी क्षमता 520 कैदियों की है जबकि वहां 369 कैदी हैं। कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि प्रदेश में 80 हजार से अधिक दोषी सजा काट रहे हैं जबकि मौजूदा सुविधा 0.1 प्रतिशत से भी कम है।
90 करोड़ रुपये का दिया गया है प्रस्ताव
कोर्ट ने इस मामले में जुलाई से अक्टूबर के बीच सरकार के बदलते हलफनामों पर नाराजगी जताई। पहले तीन नई खुली जेलों के लिए करीब 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया, जिसे बाद में घटाकर लगभग 4.59 करोड़ कर दिया गया। कोर्ट ने इसे खोखला प्रस्ताव और इच्छाधारी सोच करार दिया था। 27 अक्टूबर को पीठ ने प्रमुख सचिव और महानिदेशक (कारागार प्रशासन) को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। इसके बाद विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया का अनुपालन हलफनामा दाखिल हुआ। इसमें बताया गया कि 4.59 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं और दो नवंबर 2026 को शासनादेश जारी किया गया है। इस राशि से कारागार फतेहगढ़ (100 कैदी), नारी बंदी निकेतन लखनऊ (50 महिला कैदी) और जिला कारागार गौतमबुद्ध नगर (80 कैदी) में सुविधाएं बनेंगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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