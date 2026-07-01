गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी को फटकार, हाईकोर्ट ने डीएम के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने डीएम के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आदेशों की अवहेलना के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए उ उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए इसका जवाब दें।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कोर्ट ने महेंद्र दत्त शर्मा के मामले में पाया कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के दो स्पष्ट आदेशों पहला आठ दिसंबर 2025 और दूसरा पांच जनवरी 2026 पर अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
न्यायालय की अवमानना के लिए क्यों न उन्हें दंडित किया जाए
बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम गौतमबुद्धनगर को गुरुवार को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि न्यायालय की अवमानना के लिए क्यों न उन्हें दंडित किया जाए। कोर्ट ने सीजेएम गौतमबुद्धनगर के माध्यम से जिलाधिकारी की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन से इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें