Hindi NewsUP NewsHigh Court reprimanded the police for declaring him a fugitive within a week
मुकदमे के एक हफ्ते में ही भगोड़ा कैसे घोषित कर दिया? हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार

मुकदमे के एक हफ्ते में ही भगोड़ा कैसे घोषित कर दिया? हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज होने के महज एक सप्ताह के भीतर आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने पर कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

Dec 31, 2025 03:54 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के एक हफ्ते बाद ही आरोपित को भगोड़ा घोषित किए जाने पर गहरी नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस व राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सुनवाई के लिए 16 फरवरी 2026 की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने संतोष द्विवेदी और अन्य की याचिका पर दिया है।

फतेहपुर के रहने वाले याचियों ने थाना असोथर में हत्या का प्रयास सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मुकदमे को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीके सिंह ने दलील दी कि यह पूरी कानूनी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। जिस निरीक्षण के दौरान कथित घटना होना बताया गया है वह एक व्यक्ति की शिकायत पर शुरू हुआ था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

सात दिन बाद ही पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया

इसके साथ ही जांच के दौरान बिना किसी ठोस आधार के हत्या के प्रयास की धाराओं को बढ़ा दिया गया। यह भी दलील दी कि 18 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज हुई और महज सात दिन बाद 26 दिसंबर को पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, जो पुलिस की दुर्भावना और याचिकाकर्ताओं को प्रताड़ित करने की मंशा को दर्शाता है।

वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि एफआईआर में संज्ञेय अपराध का खुलासा हो रहा है। इसलिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पहले से ही निचली अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दे चुके हैं, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होनी है। ऐसे में एक साथ दो समानांतर कानूनी उपचार प्राप्त करना कानूनन सही नहीं है।

