73 हजार कमाने और 80 लाख का फ्लैट खरीदने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने से हाईकोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 73 हजार रुपए कमाने वाली और 80 लाख का फ्लैट खरीदने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपना खर्च चलाने में सक्षम महिला को गुजारा भत्ता की जरूरत नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच गुजारा भत्ता के मामलों पर एक अहम फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 73,000 रुपए कमाने वाली और 80 लाख के फ्लैट की मालकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। फैमिली कोर्ट ने पति को 15000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। फैमिली कोर्ट ने बच्चे को भी 25000 महीना देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस सौरभ लावण्या ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी आर्थिक रूप से अपना खर्च उठाने में पूरी तरह सक्षम है।

बार एंड बेंच की खबर के अनुसार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थी और उनकी मासिक आय ₹73,000 थी। यह भी सामने आया कि उन्होंने लखनऊ में 80,43,409 का एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी बुकिंग उन्होंने जनवरी 2023 में की थी। फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए और उनके बच्चे को 25,000 रुपए का गुजारा भत्ता दे।

पति ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि महिला आर्थिक रूप से खुद का खर्च उठाने में सक्षम है, इसलिए उसे पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने बच्चे के लिए 25,000 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और खुद की कमाई से अपना खर्च चला सकती है, तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने का दावा नहीं कर सकती।

फैमिली कोर्ट का फैसला फैमिली कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति जिसकी मासिक आय लगभग 1,75,000 है को अपनी पत्नी को 15,000 प्रति माह और अपने नाबालिग बेटे को 25,000 प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। यह आदेश 6 मई 2023 से प्रभावी होना था और बकाया राशि को तीन महीने में समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा गया था।

पत्नी की आय और संपत्ति: हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थी और उसकी मासिक आय 73,000 रुपए थी। इसके अलावा यह भी पाया गया कि उन्होंने लखनऊ में 80,43,409 का एक फ्लैट खरीदा था।जिसकी बुकिंग जनवरी 2023 में की गई थी।