High Court refuses to give alimony to a woman who earns 73 thousand and buys a flat worth 80 lakhs 73 हजार कमाने और 80 लाख का फ्लैट खरीदने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने से हाईकोर्ट का इनकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHigh Court refuses to give alimony to a woman who earns 73 thousand and buys a flat worth 80 lakhs

73 हजार कमाने और 80 लाख का फ्लैट खरीदने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने से हाईकोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 73 हजार रुपए कमाने वाली और 80 लाख का फ्लैट खरीदने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपना खर्च चलाने में सक्षम महिला को गुजारा भत्ता की जरूरत नहीं है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:06 PM
share Share
Follow Us on
73 हजार कमाने और 80 लाख का फ्लैट खरीदने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने से हाईकोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच गुजारा भत्ता के मामलों पर एक अहम फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 73,000 रुपए कमाने वाली और 80 लाख के फ्लैट की मालकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। फैमिली कोर्ट ने पति को 15000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। फैमिली कोर्ट ने बच्चे को भी 25000 महीना देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस सौरभ लावण्या ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी आर्थिक रूप से अपना खर्च उठाने में पूरी तरह सक्षम है।

बार एंड बेंच की खबर के अनुसार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थी और उनकी मासिक आय ₹73,000 थी। यह भी सामने आया कि उन्होंने लखनऊ में 80,43,409 का एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी बुकिंग उन्होंने जनवरी 2023 में की थी। फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए और उनके बच्चे को 25,000 रुपए का गुजारा भत्ता दे।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट से हटेंगे सवा करोड़ नाम? EC पर अखिलेश का ऐसे हमला

पति ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि महिला आर्थिक रूप से खुद का खर्च उठाने में सक्षम है, इसलिए उसे पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने बच्चे के लिए 25,000 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और खुद की कमाई से अपना खर्च चला सकती है, तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने का दावा नहीं कर सकती।

फैमिली कोर्ट का फैसला

फैमिली कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति जिसकी मासिक आय लगभग 1,75,000 है को अपनी पत्नी को 15,000 प्रति माह और अपने नाबालिग बेटे को 25,000 प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। यह आदेश 6 मई 2023 से प्रभावी होना था और बकाया राशि को तीन महीने में समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा गया था।

पत्नी की आय और संपत्ति:

हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थी और उसकी मासिक आय 73,000 रुपए थी। इसके अलावा यह भी पाया गया कि उन्होंने लखनऊ में 80,43,409 का एक फ्लैट खरीदा था।जिसकी बुकिंग जनवरी 2023 में की गई थी।

हाईकोर्ट का निर्णय:

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 'रजनीश बनाम नेहा' मामले का जिक्र भी किया। इसमें कहा गया था कि पत्नी की आय गुजारा भत्ता मांगने में पूरी तरह से बाधा नहीं है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि क्या उसकी आय वैवाहिक घर के जीवन स्तर के अनुसार खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी की वर्तमान आय 73,000 प्रति माह खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त है, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक फ्लैट खरीदने में भी सक्षम थी।

Allahabad High Court High Court News Divorce अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |