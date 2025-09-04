जॉली एलएलबी-3 पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा-फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘जॉली एलएलबी-3 की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने जय वर्धन शुक्ला की याचिका पर पारित किया है। न्यायालय ने याचिका में उठाए गए आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि हमने उक्त फिल्म के तीन आधिकारिक ट्रेलर/टीजर देखे, इनमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिस पर हमारे दखल की आवश्यकता हो। न्यायालय ने कहा कि फिल्म के एक गाने ‘भाई वकील है’ के बोल भी देखे, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो वास्तविक वकीलों के विरुद्ध हो।
याची की ओर से दलील दी गई थी कि फिल्म का ट्रेलर और गाने यूट्यूब व सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और न्यायपालिका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उक्त फिल्म की सीरीज में वकीलों की नकारात्मक छवि दिखायी गई है जिससे लोग इस पेशे से विमुख हो रहे हैं और कानून के छात्रों में मोहभंग पैदा हो रहा है। वहीं याचिका का विरोध करते हुए, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय की दलील थी कि याचिका विचारणीय ही नहीं है क्योंकि याची ने फ़िल्म के ख़िलाफ़ किसी सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यावेदन नहीं दिया और सीधा वर्तमान याचिका दाखिल कर दी।