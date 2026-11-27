हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यायालय ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी करीब 995.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के विशेष अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है।

लखनऊ, विधि संवाददाता। यूपी में चीनी मिलों की बिक्री में हुए कथित घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी करीब 995.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के विशेष अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने डायनेमिक शुगर मिल, मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को भी मुक्त करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने मोहम्मद इकबाल, डायनेमिक शुगर मिल, मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड व हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल की गई अलग-अलग अपीलों पर एक साथ सुनवायी करते हुए पारित किया है। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तो उसके आधार पर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी बंद हो जाएगी। हालांकि, क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर ईडी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकेगी।

यूपी की 21 सरकारी चीनी मिलों की बिक्री से जुड़ है मामला मामला वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश की 21 सरकारी चीनी मिलों की बिक्री से जुड़ा है। तत्कालीन बसपा सरकार के कार्यकाल में इन मिलों के विनिवेश की प्रक्रिया अपनाई गई थी। आरोप था कि मिलों को निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर बेचकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। बसपा के तत्कालीन एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों पर सात चीनी मिलों को कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से हासिल करने का आरोप लगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, इन मिलों को केवल 60.28 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जबकि उनकी जमीनों का मूल्य बाद में करीब 1,097 करोड़ रुपये आंका गया। सीएजी की रिपोर्ट में भी चीनी मिलों की बिक्री प्रक्रिया में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।

2017 को लखनऊ में दर्ज हुई थी एफआईआर मामले में सात नवंबर 2017 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, लखनऊ ने 25 अप्रैल 2019 को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। इसी मामले से जुड़े कथित अपराध से अर्जित धन की जांच ईडी ने भी शुरू की। ईडी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने शेल कंपनियों तथा विशेष प्रयोजन कंपनियों के माध्यम से चीनी मिलें हासिल कीं और कथित अवैध खनन से प्राप्त धन को विभिन्न लेनदेन के जरिए निवेश किया। वर्ष 2021 में ईडी ने मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार की सात चीनी मिलों को कुर्क किया था।