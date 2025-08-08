महानगर योजना समिति के चुनाव न कराने पर हाई कोर्ट ने की यूपी सरकार और चुनाव आयोग की खिंचाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-जेड ई में निहित प्रावधान के बावजूद महानगर योजना समिति के लिए चुनाव न कराने पर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई की है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य चुनाव आयुक्त के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास को हाजिर होकर महानगर योजना समिति के चुनाव के लिए सरकार और चुनाव आयोग के बीच समन्वय की कमी के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। याचिका में कहा गया कि एक जनहित याचिका में दिए गए न्यायालय के आदेश, जिसमें राज्य चुनाव आयोग को मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन के लिए राज्य सरकार के पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि राज्य चुनाव आयोग के वकील ने प्रदेश सरकार को जानकारी मांगने वाला एक पत्र दिखाया लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह अस्पष्ट था और अस्पष्ट पत्र पर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।