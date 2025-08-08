High Court pulled up UP government and Election Commission for not holding elections Metropolitan Planning Committee महानगर योजना समिति के चुनाव न कराने पर हाई कोर्ट ने की यूपी सरकार और चुनाव आयोग की खिंचाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महानगर योजना समिति के चुनाव न कराने पर हाई कोर्ट ने की यूपी सरकार और चुनाव आयोग की खिंचाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-जेड ई में निहित प्रावधान के बावजूद महानगर योजना समिति के लिए चुनाव न कराने पर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई की है।

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाताFri, 8 Aug 2025 09:21 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-जेड ई में निहित प्रावधान के बावजूद महानगर योजना समिति के लिए चुनाव न कराने पर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई की है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को महानगर नियोजन समिति के चुनाव कराने के लिए आवश्यक सूचना/दस्तावेज की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास को दस दिन के भीतर पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास को उक्त पत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपेक्षित सूचना उसके बाद दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कमलेश सिंह व दो अन्य की ओर से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन की मांग को दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य चुनाव आयुक्त के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास को हाजिर होकर महानगर योजना समिति के चुनाव के लिए सरकार और चुनाव आयोग के बीच समन्वय की कमी के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। याचिका में कहा गया कि एक जनहित याचिका में दिए गए न्यायालय के आदेश, जिसमें राज्य चुनाव आयोग को मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन के लिए राज्य सरकार के पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि राज्य चुनाव आयोग के वकील ने प्रदेश सरकार को जानकारी मांगने वाला एक पत्र दिखाया लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह अस्पष्ट था और अस्पष्ट पत्र पर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों ही चुनाव न कराने का भार एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। अधिवक्ता ने कहा कि सूचना मांगने के लिए नया पत्र 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, इसलिए न्यायालय ने दोनों पक्षों को सूचना का आदान-प्रदान करने तथा चुनाव कराने के लिए समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस याचिका पर अब 29 अगस्त को सुनवाई करेगी।

