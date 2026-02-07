कॉलेज के गेट पर 30 दिनों तक खड़ा रहने की सजा वाले निर्देश को हाईकोर्ट ने पलटा, जानें क्या कहा

संक्षेप: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस विवादास्पद निर्देश को दरकिनार कर दिया है जिसमें नोएडा के एक विश्वविद्यालय के छात्र को एक तख्ती लेकर कॉलेज के गेट पर 30 दिनों तक खड़ा रहने का आदेश दिया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस विवादास्पद निर्देश को दरकिनार कर दिया है जिसमें नोएडा के एक विश्वविद्यालय के छात्र को एक तख्ती लेकर कॉलेज के गेट पर 30 दिनों तक खड़ा रहने का आदेश दिया गया था। मैं कभी किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करूंगा। लिखी तख्ती के साथ छात्र को 30 दिनों तक कॉलेज के गेट पर खड़ा रहने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने हर्ष अवाना की ओर से दायर एक याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि यह आदेश अनुचित और अपमानजनक था तथा इससे उसके चरित्र पर एक अमिट दाग लग जाएगा।

एक अन्य संस्थान की छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोपों के बाद नोएडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्र को मार्च, 2023 में निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद, छात्र ने उच्च न्यायालय में इस निष्कासन को चुनौती दी और 29 अक्टूबर, 2025 को न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने निष्कासन के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही छात्र को विश्वविद्यालय में पुन: दाखिला देने के लिए कई सख्त शर्तें लगा दीं। इन शर्तों में उक्त शर्त भी शामिल थी जिसके तहत छात्र को कॉलेज के गेट पर तीन नवंबर, 2025 से लगातार 30 दिनों तक सुबह 8:45 से 9:15 बजे तक एक तख्ती लेकर खड़ा रहना था।