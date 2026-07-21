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27 जुलाई तक दर्ज होगी 31,685 ‘सरप्लस’ शिक्षकों की समायोजन सूची पर आपत्ति, हाईकोर्ट का आदेश

By Deep Pandey
प्रयागराज, विधि संवाददाता।
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प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती को लेकर जारी 31,685 ‘सरप्लस’ शिक्षकों की समायोजन सूची पर आपत्ति 27 जुलाई तक दर्ज होगी। एक अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

27 जुलाई तक दर्ज होगी 31,685 ‘सरप्लस’ शिक्षकों की समायोजन सूची पर आपत्ति, हाईकोर्ट का आदेश

​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों के समायोजन और तैनाती को लेकर जारी सरप्लस शिक्षकों की सूची पर शिक्षकों को 27 जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया है।

एक अपील में अधिवक्ता महेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार प्रदेश भर में 31,685 शिक्षकों को सरप्लस के रूप में चिह्नित किया गया है। इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में तैनात करने की योजना है जहां या तो कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक ही शिक्षक तैनात है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तय छात्र-शिक्षक अनुपात का सही पालन नहीं हुआ है और कई जगह सबसे वरिष्ठ शिक्षकों को ही सरप्लस घोषित किए जाने का खतरा बन गया है।

​कोर्ट ने शिक्षकों की चिंताओं और आपत्तियों के निष्पक्ष निपटारे के लिए विस्तृत समय-सारणी और दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि वेबसाइट पर जारी आठ सूचियों के डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है या किसी प्रभावित शिक्षक को आपत्ति है तो वे 27 जुलाई तक संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीएसए कार्यालय में आपत्तियों के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा और रसीद दी जाएगी। आपतिकर्ता को रसीद मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसकी फोटोकॉपी सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को स्पीड पोस्ट से भेजनी अनिवार्य होगी। ऐसा न करने पर आपत्ति रद्द मानी जाएगी। सभी बीएसए कार्यालयों में दर्ज आपत्तियों को सूचीबद्ध कर एक अगस्त तक मूल रूप में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा।

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मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में पांच वर्ष से अधिक समय से शिक्षक तैनात हैं, वहां पहले आओ, पहले जाओ यानी वरिष्ठता के आधार पर सरप्लस तय करने का नियम लागू रहेगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई नियुक्तियों/तबादलों (पारस्परिक या मेडिकल आधार/दिव्यांग को छोड़कर) से जुड़ी आपत्तियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराते समय शिक्षक यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं या नहीं। ​जिन जिलों या मामलों में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी, उनकी रिपोर्ट पहले कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट ने ​निस्तारित आपत्तियों की रिपोर्ट 10 अगस्त से पोर्टल पर उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई है। ​मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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