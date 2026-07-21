27 जुलाई तक दर्ज होगी 31,685 ‘सरप्लस’ शिक्षकों की समायोजन सूची पर आपत्ति, हाईकोर्ट का आदेश

प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती को लेकर जारी 31,685 ‘सरप्लस’ शिक्षकों की समायोजन सूची पर आपत्ति 27 जुलाई तक दर्ज होगी। एक अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों के समायोजन और तैनाती को लेकर जारी सरप्लस शिक्षकों की सूची पर शिक्षकों को 27 जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया है।

एक अपील में अधिवक्ता महेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार प्रदेश भर में 31,685 शिक्षकों को सरप्लस के रूप में चिह्नित किया गया है। इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में तैनात करने की योजना है जहां या तो कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक ही शिक्षक तैनात है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तय छात्र-शिक्षक अनुपात का सही पालन नहीं हुआ है और कई जगह सबसे वरिष्ठ शिक्षकों को ही सरप्लस घोषित किए जाने का खतरा बन गया है।

​कोर्ट ने शिक्षकों की चिंताओं और आपत्तियों के निष्पक्ष निपटारे के लिए विस्तृत समय-सारणी और दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि वेबसाइट पर जारी आठ सूचियों के डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है या किसी प्रभावित शिक्षक को आपत्ति है तो वे 27 जुलाई तक संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीएसए कार्यालय में आपत्तियों के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा और रसीद दी जाएगी। आपतिकर्ता को रसीद मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसकी फोटोकॉपी सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को स्पीड पोस्ट से भेजनी अनिवार्य होगी। ऐसा न करने पर आपत्ति रद्द मानी जाएगी। सभी बीएसए कार्यालयों में दर्ज आपत्तियों को सूचीबद्ध कर एक अगस्त तक मूल रूप में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा।