High Court orders social media platforms to stop derogatory videos against Rambhadracharya रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो रोकें, हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHigh Court orders social media platforms to stop derogatory videos against Rambhadracharya

रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो रोकें, हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश

यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध चल रहे आपत्तिजनक वीडियो हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाताFri, 19 Sep 2025 11:06 PM
share Share
Follow Us on
रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो रोकें, हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश

यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध चल रहे आपत्तिजनक वीडियो हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे आपत्तिजनक वीडियो को तत्काल रोकने का आदेश जारी किया। यह आदेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब के शिकायत निवारण अधिकारियों को दिया है।

साथ ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले स्टेट कमिश्नर को भी सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले शशांक शेखर के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने शरद चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाएं और उनका सख्ती से पालने करायें। कहा गया है कि यू ट्यूबर शशांक शेखर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चैनल चलाते हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो चला रहे हैं। आपत्ति के बावजूद न तो वीडियो को हटाया गया है और न ही संबधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने अपने स्तर से कार्यवाही करके उक्त वीडियो को हटाया है।

Allahabad High Court lucknow high court Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |