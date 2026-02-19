Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

खतरनाक मांझे को लेकर अब हाईकोर्ट सख्त, कानून बनाकर निर्माण और बिक्री रोकने का निर्देश

Feb 19, 2026 09:40 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज और नायलॉन मांझे की बिक्री व इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है। लगातार हो रहे हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को मांझे के निर्माण और ब्रिकी पर कानून बनाने का निर्देश दिया है।

खतरनाक मांझे को लेकर अब हाईकोर्ट सख्त, कानून बनाकर निर्माण और बिक्री रोकने का निर्देश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज मांझा कहे जाने वाले लेड-कोटेड व नायलॉन मांझों की खरीद-बिक्री व इस्तेमाल रोकने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सिर्फ शासनादेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है बल्कि कानूनी प्रावधान बनाकर इसे रोकना होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि तथाकथित चाइनीज मांझों की निर्माण-बिक्री और इस्तेमाल जारी रहा तो हम पीड़ितों को सरकार द्वारा मुआवजा देने का आदेश देने को मजबूर होंगे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 11 मार्च की तिथि नियत करते हुए, सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया। मामले की सुनवायी के दौरान याची ने न्यायालय को बताया कि फरवरी में लगभग दस लोग ऐसे मांझों से घायल हुए या उनकी मृत्यु हुयी। याचिका पर जवाब देते हुए, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 9 और 10 अक्टूबर को शासनादेश जारी करते हुए, मांझों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जा चुका है। यह भी कहा गया कि ये सिंथेटिक मांझे हैं जिन्हें ‘चाइनीज मांझा’ गलत नाम दे दिया गया है, इससे ऐसा लगता है कि ये मांझे चीन से आयात होकर यहां आते हैं जबकि ऐसा नहीं है।

ये भी पढ़ें:UP SIR: नोटिस पाए दो करोड़ से ज्यादा वोटरों को दौड़-धूप से राहत, अब नई व्यवस्था

रोकने के लिए कठोर प्रावधान की जरूरत

सरकार की दलील से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ। न्यायालय ने कहा कि जब भी ऐसे मांझे से गंभीर चोटें या मृत्यु की घटनाएं घटित होती हैं और वे मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, तभी अधिकारी सक्रिय होते हैं, जबकि आवश्यक है कि ऐसे मांझे के निर्माण, विक्रय और उपयोग की रोकथाम के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें नियमित और निरंतर निगरानी की व्यवस्था हो। साथ ही इस पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा इसमें संलिप्त व्यक्तियों को उनके कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए विधि में उपयुक्त एवं कठोर प्रावधान किया जाना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:LDA वीसी का मोबाइल, सचिव का फेसबुक आईडी हैक, आईएएस-पीसीएस अफसरों को भेजे मैसेज
ये भी पढ़ें:बांके बिहारी की जगमोहन से दर्शन पर विवाद गहराया, विरोध के बाद गर्भगृह पर ताला

न्यायालय ने कहा कि सिर्फ शासनादेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं। न्यायालय ने मामले में नया शपथ पत्रदाखिल कर यह बताने को कहा कि ऐसे मांझे के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग की रोकथाम के लिए कैसे विधिक प्रावधान लागू करने का सरकार का प्रस्ताव है, साथ ही यह भी दर्शाया जाए कि विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाने के लिए क्या ठोस कदम प्रस्तावित हैं।

न्यायालय ने कहा कि उत्तरदायित्व का प्रश्न केवल उन व्यक्तियों तक सीमित न रहे जो मांझे के निर्माण, विक्रय या उपयोग में संलिप्त हैं, बल्कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों तक भी विस्तारित हो जो अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहते हैं और निर्माण, विक्रय तथा उपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow News Today High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |