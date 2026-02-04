एमबीबीएस छात्र से मारपीट मामले में AIIMS स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट से नोटिस, अगली सुनवाई 9 फरवरी को

संक्षेप: हाईकोर्ट ने यह आदेश MBBS छात्र जितेंद्र भाटी की ओर से दायर अपील पर दिया है। छात्र ने SC-ST विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर जितेंद्र भाटी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस छात्र से मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहपाठी छात्रों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की पीठ ने सीजेएम के माध्यम से प्रतिवादी अभिषेक रंजन को नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है। साथ ही एजीए को भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित जांच अधिकारी के जरिए नोटिस की तामील सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी 2026 को होगी।

इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राजस्थान के जोधपुर स्थित श्रीकृष्ण नगर थाना भोजासर, जिला फलौदी निवासी एमबीबीएस छात्र जितेंद्र भाटी ने आरोप लगाया था कि 30 नवंबर 2024 की रात करीब 11 बजे के आसपास एम्स परिसर के बाहर भोजन कर रहा था। इस दौरान उसके सहपाठी ने गालिया देते हुए फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी।

जितेंद्र भाटी का आरोप है कि उसने तत्काल इसकी सूचना डीन डॉ. शिखा सेठ और हॉस्टल प्रोवोस्ट डॉ. सूर्यकांत सेठ को मोबाइल संदेश के जरिए दी। डीन ने हॉस्टल प्रोवोस्ट से बात करने की सलाह दी। इसके बाद जब उसने एम्स गेट नंबर-3 पर फोन कर सुरक्षा की मांग की तो उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया गया।