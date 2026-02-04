Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshigh court issues notice to aiims Gorakhpur students in mbbs student assault case next hearing on february 9
एमबीबीएस छात्र से मारपीट मामले में AIIMS स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट से नोटिस, अगली सुनवाई 9 फरवरी को

एमबीबीएस छात्र से मारपीट मामले में AIIMS स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट से नोटिस, अगली सुनवाई 9 फरवरी को

संक्षेप:

हाईकोर्ट ने यह आदेश MBBS छात्र जितेंद्र भाटी की ओर से दायर अपील पर दिया है। छात्र ने SC-ST विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर जितेंद्र भाटी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

Feb 04, 2026 04:30 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस छात्र से मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहपाठी छात्रों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की पीठ ने सीजेएम के माध्यम से प्रतिवादी अभिषेक रंजन को नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है। साथ ही एजीए को भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित जांच अधिकारी के जरिए नोटिस की तामील सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी 2026 को होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हाईकोर्ट ने यह आदेश एमबीबीएस छात्र जितेंद्र भाटी की ओर से दायर अपील पर दिया है। छात्र ने एससी-एसटी विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर जितेंद्र भाटी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:अब आगे क्या? इस्तीफा दे चुके अलंकार अग्निहोत्री अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने निकले

इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राजस्थान के जोधपुर स्थित श्रीकृष्ण नगर थाना भोजासर, जिला फलौदी निवासी एमबीबीएस छात्र जितेंद्र भाटी ने आरोप लगाया था कि 30 नवंबर 2024 की रात करीब 11 बजे के आसपास एम्स परिसर के बाहर भोजन कर रहा था। इस दौरान उसके सहपाठी ने गालिया देते हुए फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी।

जितेंद्र भाटी का आरोप है कि उसने तत्काल इसकी सूचना डीन डॉ. शिखा सेठ और हॉस्टल प्रोवोस्ट डॉ. सूर्यकांत सेठ को मोबाइल संदेश के जरिए दी। डीन ने हॉस्टल प्रोवोस्ट से बात करने की सलाह दी। इसके बाद जब उसने एम्स गेट नंबर-3 पर फोन कर सुरक्षा की मांग की तो उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया गया।

ये भी पढ़ें:योगी अपने हैं, UGC नियम उन्हें हराने की साजिश; अलंकार अग्निहोत्री का नया दावा

आरोप है कि जब वह पीजी बॉयज हॉस्टल पहुंचा और गार्ड को बुलाने लगा, तभी अन्य छात्रों ने उसका कॉलर पकड़कर लात, घूंसे और थप्पड़ों से मारपीट की। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और उसकी सोने की चेन भी छीन ली गई। मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले साल के 18 एमबीबीएस छात्रों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से मामले की जाँच चल रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Up News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |