बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार पर हाईकोर्ट की नोटिस, सरकार की पूछी मंशा

संक्षेप: बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने को लेकर सरकार गंभीर है या नहीं, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से सवाल किया है। राजस्व संहिता के उत्तराधिकार सम्बंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजस्व संहिता के उत्तराधिकार सम्बंधी तीन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पूछा है कि अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने के सम्बंध में कैबिनेट की उप-समिति के गठन को लेकर सरकार की क्या मंशा है। न्यायालय ने कहा है कि मामले में अपर मुख्य सचिव, राजस्व स्वयं शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने सिद्धार्थ शुक्ला व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं तथा रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी करते हुए, पारित किया। सिद्धार्थ शुक्ला की याचिका में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 को चुनौती दी गई है। याची की ओर से दलील दी गई कि उक्त प्रावधान एक विवाहित महिला को कृषि भूमि के उत्तराधिकार के लिहाज से निचले क्रम में रखते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 19(1)(जी) का स्पष्ट उल्लंघन है।

सुनवायी के दौरान न्यायालय ने पूछा कि उक्त विषय पर कैबिनेट की उप-समिति के गठन को लेकर सरकार की मंशा क्या है, उप-समिति के पुनर्गठन में कितना समय लगेगा और वह अपनी रिपोर्ट लगभग कितने समय में सौंपेगी। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि जिन प्रावधानों को महिला-विरोधी और असंवैधानिक बताया जा रहा है, उनकी संवैधानिक वैधता पर राज्य सरकार का स्पष्ट पक्ष क्या है।