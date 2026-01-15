Hindustan Hindi News
बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार पर हाईकोर्ट की नोटिस, सरकार की पूछी मंशा

बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने को लेकर सरकार गंभीर है या नहीं, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से सवाल किया है। राजस्व संहिता के उत्तराधिकार सम्बंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

Jan 15, 2026 06:08 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, विधि संवाददाता
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजस्व संहिता के उत्तराधिकार सम्बंधी तीन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पूछा है कि अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने के सम्बंध में कैबिनेट की उप-समिति के गठन को लेकर सरकार की क्या मंशा है। न्यायालय ने कहा है कि मामले में अपर मुख्य सचिव, राजस्व स्वयं शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने सिद्धार्थ शुक्ला व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं तथा रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी करते हुए, पारित किया। सिद्धार्थ शुक्ला की याचिका में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 को चुनौती दी गई है। याची की ओर से दलील दी गई कि उक्त प्रावधान एक विवाहित महिला को कृषि भूमि के उत्तराधिकार के लिहाज से निचले क्रम में रखते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 19(1)(जी) का स्पष्ट उल्लंघन है।

सुनवायी के दौरान न्यायालय ने पूछा कि उक्त विषय पर कैबिनेट की उप-समिति के गठन को लेकर सरकार की मंशा क्या है, उप-समिति के पुनर्गठन में कितना समय लगेगा और वह अपनी रिपोर्ट लगभग कितने समय में सौंपेगी। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि जिन प्रावधानों को महिला-विरोधी और असंवैधानिक बताया जा रहा है, उनकी संवैधानिक वैधता पर राज्य सरकार का स्पष्ट पक्ष क्या है।

इसके पूर्व सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मुद्दे के संबंध में सिर्फ विधायी इतिहास बताना पर्याप्त नहीं है, पहले दाखिल किए गए हलफनामे इस मुद्दे पर बेहद अपर्याप्त हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम समय दिया है और स्पष्ट भी किया है कि इसके बाद कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। न्यायालय कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वयं इस मामले को देखें। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।