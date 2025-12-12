Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsHigh Court has upheld death sentence murder case NIA Deputy SP and his wife commuting to life imprisonment
डिप्टी एसपी और उनकी बीवी की हत्या मामले में हाईकोर्ट का फैसला, फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

डिप्टी एसपी और उनकी बीवी की हत्या मामले में हाईकोर्ट का फैसला, फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील और उनकी बीवी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में खंडित फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट ने घटना के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई।

Dec 12, 2025 11:10 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील और उनकी बीवी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में खंडित फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट ने घटना के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई। फांसी की सजा का रेफरेंस भी हाईकोर्ट भेजा गया। दोनों पर एकसाथ सुनवाई हुई। दो न्यायाधीशों खंडपीठ में न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने मुख्य दोषी रैयान की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। वहीं दूसरे न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। ऐसे में अब अंतिम निर्णय के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश को उचित बेंच नामित करने के लिए भेज दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिजनौर के स्योहारा थाने में मरहूम मोहम्मद तंजील के भाई मोहम्मद रागिब ने तीन अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि भांजी की शादी से देर रात लौटते समय तंजील व उनकी बीवी फरजाना पर रास्ते में बाइक सवार दो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जिसमें गोलियां लगने से दोनों की मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट ने मुनीर और रेहान को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। सजा के ​खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में अपील की। अपील के लंबित रहने के दौरान मुनीर की मौत हो गई। ऐसे में उसकी अपील समाप्त हो गई।

रेहान की ओर से दलील गई दी कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने पहचान और आपराधिक साजिश से संबंधित साक्ष्यों पर संदेह उठाया। दलील दी गई कि यदि दोषसिद्धि कायम भी रहती है, तो यह मामला दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता। इसी आधार पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आग्रह किया। सरकारी वकील सैयद काशिफ अब्बास रिजवी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए दलील दी ​कि अभियुक्तों ने सुनियोजित साजिश के तहत अधिकारी और उनकी बीवी की निर्मम हत्या की। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मकसद और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पेश कर अभियुक्तों को दोषी साबित किया है। यह एक दुर्लभतम मामला है क्योंकि अपराध की प्रकृति बेहद जघन्य है और यह समाज पर गंभीर प्रभाव डालता है। उन्होंने खंडपीठ से ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड को पुष्टि करने की मांग की।

सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि के फैसले को सही ठहराया लेकिन मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में तब्दील दिया। वहीं न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अभियुक्त रैयान को बरी करने का मत व्यक्त किया। दोनों न्यायाधीशों की राय अलग-अलग होने के कारण मामले को अंतिम सुनवाई और निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |