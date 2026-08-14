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स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं होने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद से लिया संज्ञान, सरकार से जवाब मांगा

By Deep Pandey
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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उत्तर प्रदेश  के हमीरपुर में स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं होने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद से  संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

high court
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं होने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के हमीरपुर जिले के चंदुपुर गांव में स्कूली बच्चों को अपने विद्यालय तक जाने के लिए सड़क न होने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। चंदुपुर गांव के स्कूली बच्चों को अपने माता-पिता के साथ सड़क के लिए हमीरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि उनके स्कूल तक जाने वाली सड़क बदहाल है। खबर में बताया गया कि बच्चों ने इस प्रदर्शन के तहत करीब 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की है। वहीं पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया कि करीब 1.5 किलोमीटर सड़क खराब हालत में है और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने के कारण काम अटका हुआ है। इस काम के लिए 1.81 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार है और बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है।

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कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी की कि जब स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने बुनियादी अधिकार के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करना पड़े, तो यह स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब यह काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया। न्यायालय ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया कि ‘इन रि: रोड टू स्कूल, हमीरपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य’ शीर्षक से सिविल जनहित याचिका कायम की जाए।

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अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य, जिलाधिकारी, हमीरपुर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल को राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करने तथा राज्य द्वारा स्थिति सुधारने हेतु उठाए जा रहे कदमों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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