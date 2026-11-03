पड़ोसी के घर पर नजर रखने के लिए नहीं लगा सकते CCTV, निजता में दखल पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया और सेट किया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन हो। साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की निजता में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया और सेट किया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन हो। न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की निजता में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याची योगेंद्र मौर्य ने अपने पड़ोसी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। याची का कहना था कि यह कैमरा उनके घर के आने-जाने के रास्ते पर फोकस करता है, जिससे उनके घर आने-जाने वाले मेहमानों और परिजनों की प्राइवेसी में गंभीर हस्तक्षेप होता है तथा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए याची को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में संबंधित डीएम के समक्ष औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याची ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो डीएम एक महीने के भीतर उस पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लें।

आईवीएफ जांच प्रक्रिया में सफलता न मिलना धोखाधड़ी का अपराध नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य आदेश में कहा है कि केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) जैसी मेडिकल प्रक्रिया का सफल परिणाम न मिलना अपने आप में धोखाधड़ी का इरादा साबित नहीं करता और न ही इसके आधार पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति चवन प्रकाश ने दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सिविल या कॉन्ट्रैक्ट के टूटने और आपराधिक धोखाधड़ी के बीच स्पष्ट अंतर होता है, जो मुख्य रूप से लेनदेन या वादे की शुरुआत में आरोपी के इरादे पर निर्भर करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईवीएफ उपचार की पेशकश को कभी भी गर्भावस्था की कानूनी गारंटी नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसे मेडिकल प्रोसीजर में विभिन्न शारीरिक कारकों के कारण विफलता की एक स्वाभाविक दर होती है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने महिला फर्टिलाइजेशलिस्ट के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।