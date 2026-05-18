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अपराध की विवेचना में पुलिस बिना नोटिस पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती : हाईकोर्ट

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि विवेचना या पूछताछ के लिए किसी संभावित अभियुक्त या व्यक्ति को बुलाना जरूरी हो तो बीएनएसएस की धारा 35 का नोटिस देना अनिवार्य है।

अपराध की विवेचना में पुलिस बिना नोटिस पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती : हाईकोर्ट

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि विवेचना या पूछताछ के लिए किसी संभावित अभियुक्त या व्यक्ति को बुलाना जरूरी हो तो बीएनएसएस की धारा 35 का नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस के बगैर पुलिस किसी को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की खंडपीठ ने महाराजगंज के सोनौली इलाके की ज्ञानमती व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचियों के अधिवक्ता अतुल कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि याची के बेटे हरिश्चंद्र के खिलाफ शिकायतकर्ता ने लड़की भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। याची एफआईआर में नामजद नहीं है फिर भी पुलिस याची को बार बार थाने बुलाकर धमका व परेशान कर रही है, जो उसके जीवन स्वतंत्रता के अनुच्छेद 21के मूल अधिकार का उल्लघंन है। अधिवक्ता अतुल कुमार पांडेय ने कहा कि राज्य व उसके अधिकारियों का दायित्व है कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण करें इसलिए सरकार को कानून के विपरीत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस के बगैर पुलिस याची को थाने न बुलाने का निर्देश दिया।

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न्यूज चैनल की रिपोर्टर का गलत दावा करने की आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर होने का गलत दावा करने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ फोटो में चैनल का लोगो गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मामले में आरोपी मनीषा ठाकुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यूज चैनल के संवाददाता मदन गोपाल शर्मा ने बीते अप्रैल माह में मनीषा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फोटो और अन्य भ्रामक पोस्ट प्रसारित किए थे।

फोटो में वह मथुरा व्यवसायी राजीव बृजवासी और उनके बेटे के साथ मुख्यमंत्री के सामने बैठी दिख रही हैं। फोटो में मुख्यमंत्री की मेज पर रखा एक माइक्रोफोन साफतौर पर दिख रहा है जिस पर न्यूज चैनल का लोगो लगा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर खुद को प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की अधिकृत पत्रकार के रूप में पेश करने की कोशिश की जबकि मीडिया संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है। शिकायत में आगे कहा गया है कि चैनल के नाम, लोगो और माइक्रोफोन आईडी का यह प्रतिरूपण और दुरुपयोग पूरी तरह फर्जी, भ्रामक और अवैध है, जिसका उद्देश्य अनुचित प्रभाव डालना और जनता को धोखा देना था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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