जवाब नहीं मिलने पर भड़की हाईकोर्ट, DM जसजीत कौर के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

जवाब नहीं मिलने पर भड़की हाईकोर्ट, DM जसजीत कौर के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर डीएम जसजीत कौर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने नोटिस मिलने के बावजूद जवाब न देने पर नाराजगी जताई और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर डीएम की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। 

Sat, 22 Nov 2025 02:27 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस रिसीव होने के बावजूद मुख्य स्थायी अधिवक्ता ऑफिस से संपर्क कर अपना जवाब न दाखिल करने पर कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट ने बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वारंट का तामील कराकर अगली सुनवाई पर जिलाधिकारी कौर की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति जस्टिस मनीष कुमार की एकल पीठ ने विक्रम सिंह की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर पारित किया है। याचिका में कहा गया हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को बिजनौर के जिला स्तरीय समिति को आदेश दिया था कि याची की जाति निर्धारित करने की मांग वाली अर्जी पर तीन माह में निर्णय लिया जाये। आरोप लगाया कि आदेश की प्रति जिलाधिकारी को दे दी गयी थी, क्येांकि वही उक्त समिति के चेयरमैन होते हैं।

तीन महीने बीत जाने के बाद भी आज तक उसकी अर्जी पर नियमानुसार कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मांग की गयी थी कि इस तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर जिलाधिकारी को दंडित किया जाये। इसी मामले में गुरुवार को सुनवाई के समय राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि डीएम ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता आफिस में संपर्क ही नहीं किया।

कौन हैं जसजीत कौर

पंजाब से ताल्लुक रखने वालीं जसजीत कौर का जन्म 14 अक्तूबर 1984 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं हुई। अमृतसर के जीएनडीयब से अर्थशास्त्र से स्नातक किया। फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद उनकी रुचि प्रशासनिक सेवा की तरफ हुई तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। फिर साल 2011 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की। जसजीत कौर ने 291वीं रैंक हासिल की थी। उन्हें यूपी कैडर मिला। वहीं, ट्रेनिंग सीतापुर और आगरा में हुई। साल 2014 में जॉइंट मजिस्ट्रेट का प्रभार दिया गया। 2020 में पहली बार शामली जिले में बतौर डीएम नियुक्त हुईं। फिर 2023 में सुल्तानपुर में डीएम और उसके बाद मेरठ में अपर आयुक्त के पद पर रहीं।

