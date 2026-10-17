31 को मेडिकल के लिए KGMU पहुंचें अभ्यर्थी, यूपी पुलिस भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
यूपी पुलिस भर्ती और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक परीक्षा के दौरान ऊंचाई और सीने की माप कम बताकर बाहर किए गए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों का दोबारा मेडिकल कराने का निर्देश दिया है।
Allahabad Highcourt Decision: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2025 और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक माप के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चार श्रेणियों के अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप दोबारा कराने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। यह जांच 31 अक्तूबर 2026 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में होगी।
वहीं, जिन अभ्यर्थियों की दो बार माप में समान परिणाम आया था और उन्होंने निजी अस्पतालों या चिकित्सकों के प्रमाणपत्रों के आधार पर दोबारा जांच की मांग की थी, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने अनुज कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
एक-दो साल में लंबाई या सीने के माप में बदलाव पर उठाए सवाल
याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे पहले भी पुलिस, उपनिरीक्षक और होमगार्ड सहित विभिन्न भर्तियों की शारीरिक दक्षता संबंधी जांच में शामिल हुए थे। उस समय उनकी लंबाई या सीने का माप निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया था। इसके बावजूद वर्तमान भर्ती में उन्हें कम माप बताकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि एक-दो साल के भीतर किसी व्यक्ति की लंबाई या सीने के माप में सामान्यतः ऐसा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इससे वर्तमान भर्ती में माप की प्रक्रिया की शुद्धता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने अदालत से स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड के माध्यम से दोबारा माप कराने का अनुरोध किया। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि पहली जांच और अपील के बाद हुई दूसरी जांच में उनकी लंबाई अलग-अलग दर्ज की गई। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों को अपील करने के अधिकार की जानकारी नहीं थी। नियमों के तहत अपील के लिए केवल 24 घंटे का समय होने के कारण वे दोबारा जांच नहीं करा सके।
सरकार ने नियमों का दिया हवाला
प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलील दी कि भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक माप से असंतुष्ट अभ्यर्थी अपील कर सकते हैं। अपील के बाद भी यदि माप कम पाया जाता है तो उसे अंतिम माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की किसी भर्ती में दर्ज लंबाई या सीने के माप को वर्तमान चयन प्रक्रिया में निर्णायक नहीं माना जा सकता। याचियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया गया। उस मामले में अदालत के निर्देश पर आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में लंबाई की दोबारा जांच कराई गई थी और अभ्यर्थी की लंबाई निर्धारित 168 सेंटीमीटर पाई गई थी।
केजीएमयू में 31 अक्तूबर को होगी जांच
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की पूर्व भर्ती में निर्धारित माप सही पाया गया था, जिनकी दो जांचों में अलग-अलग माप दर्ज हुआ था और जो अपील के अधिकार की जानकारी न होने के कारण अपील नहीं कर सके, उन्हें एक और अवसर दिया जाना उचित है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन चार श्रेणियों के अभ्यर्थी 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक केजीएमयू, लखनऊ के प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थित हों। प्रधानाचार्य स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर संबंधित अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप कराएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तथा होमगार्ड विभाग को अपनी ओर से जिम्मेदार अधिकारी भेजने होंगे, जो अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, वर्तमान भर्ती की शारीरिक मानक जांच का प्रवेश पत्र और हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति साथ ले जानी होगी। निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड को पहले दर्ज माप की जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि जांच निष्पक्ष रहे। केजीएमयू को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 4 नवंबर को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
निजी अस्पतालों के प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं
अदालत ने उन छह याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें अभ्यर्थियों की दोनों सरकारी जांचों में समान लंबाई दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने निजी अस्पतालों या चिकित्सकों के प्रमाणपत्रों के आधार पर दोबारा माप की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि केवल निजी जांच में निर्धारित लंबाई पाए जाने का प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि माप उसी अभ्यर्थी का लिया गया था और संबंधित चिकित्सक या अस्पताल को यह जानकारी थी कि जांच वर्तमान भर्ती में दर्ज माप को चुनौती देने के लिए कराई जा रही है। इस संबंध में अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राहुल मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया। शेष संबंधित याचिकाओं में दोबारा माप के निर्देश देते हुए अदालत ने उन्हें 4 नवंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।