31 को मेडिकल के लिए KGMU पहुंचें अभ्यर्थी, यूपी पुलिस भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

यूपी पुलिस भर्ती और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक परीक्षा के दौरान ऊंचाई और सीने की माप कम बताकर बाहर किए गए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों का दोबारा मेडिकल कराने का निर्देश दिया है।

Allahabad Highcourt Decision: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2025 और होमगार्ड भर्ती-2025 में शारीरिक माप के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चार श्रेणियों के अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप दोबारा कराने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। यह जांच 31 अक्तूबर 2026 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में होगी।

वहीं, जिन अभ्यर्थियों की दो बार माप में समान परिणाम आया था और उन्होंने निजी अस्पतालों या चिकित्सकों के प्रमाणपत्रों के आधार पर दोबारा जांच की मांग की थी, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने अनुज कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।

एक-दो साल में लंबाई या सीने के माप में बदलाव पर उठाए सवाल याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे पहले भी पुलिस, उपनिरीक्षक और होमगार्ड सहित विभिन्न भर्तियों की शारीरिक दक्षता संबंधी जांच में शामिल हुए थे। उस समय उनकी लंबाई या सीने का माप निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया था। इसके बावजूद वर्तमान भर्ती में उन्हें कम माप बताकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि एक-दो साल के भीतर किसी व्यक्ति की लंबाई या सीने के माप में सामान्यतः ऐसा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इससे वर्तमान भर्ती में माप की प्रक्रिया की शुद्धता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने अदालत से स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड के माध्यम से दोबारा माप कराने का अनुरोध किया। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि पहली जांच और अपील के बाद हुई दूसरी जांच में उनकी लंबाई अलग-अलग दर्ज की गई। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों को अपील करने के अधिकार की जानकारी नहीं थी। नियमों के तहत अपील के लिए केवल 24 घंटे का समय होने के कारण वे दोबारा जांच नहीं करा सके।

सरकार ने नियमों का दिया हवाला प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलील दी कि भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक माप से असंतुष्ट अभ्यर्थी अपील कर सकते हैं। अपील के बाद भी यदि माप कम पाया जाता है तो उसे अंतिम माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की किसी भर्ती में दर्ज लंबाई या सीने के माप को वर्तमान चयन प्रक्रिया में निर्णायक नहीं माना जा सकता। याचियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया गया। उस मामले में अदालत के निर्देश पर आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में लंबाई की दोबारा जांच कराई गई थी और अभ्यर्थी की लंबाई निर्धारित 168 सेंटीमीटर पाई गई थी।

केजीएमयू में 31 अक्तूबर को होगी जांच हाईकोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की पूर्व भर्ती में निर्धारित माप सही पाया गया था, जिनकी दो जांचों में अलग-अलग माप दर्ज हुआ था और जो अपील के अधिकार की जानकारी न होने के कारण अपील नहीं कर सके, उन्हें एक और अवसर दिया जाना उचित है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन चार श्रेणियों के अभ्यर्थी 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक केजीएमयू, लखनऊ के प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थित हों। प्रधानाचार्य स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर संबंधित अभ्यर्थियों की लंबाई या सीने की माप कराएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तथा होमगार्ड विभाग को अपनी ओर से जिम्मेदार अधिकारी भेजने होंगे, जो अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, वर्तमान भर्ती की शारीरिक मानक जांच का प्रवेश पत्र और हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति साथ ले जानी होगी। निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड को पहले दर्ज माप की जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि जांच निष्पक्ष रहे। केजीएमयू को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 4 नवंबर को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।