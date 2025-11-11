Hindustan Hindi News
बुलंदशहर स्याना हिंसा केस में बड़ा फैसला, 32 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

संक्षेप: बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव चिंगरावठी में 3 दिसंबर 2018 में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के 32 अभियुक्तों को जमानत दे दी है।

Tue, 11 Nov 2025 08:53 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बुलंदशहर
बुलंदशहर के चर्चित स्याना हिंसा कांड में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2018 में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक छात्र की मौत हो गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए 32 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे पूरे जिले में एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।

गौरतलब है कि एक अगस्त 2024 को बुलंदशहर की विशेष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में 33 अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा और पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दोषी ठहराए गए कुल 38 अभियुक्तों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सिविल बार के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 32 अभियुक्तों की जमानत मंजूर कर ली। वहीं, एक अभियुक्त योगेश राज पहले से ही जमानत पर बाहर है। बताया गया कि योगेश राज की जमानत आदेश के आधार पर ही अन्य अभियुक्तों को भी राहत मिली है।

बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को चिंगरावठी गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई थी। वहीं, गांव के छात्र सुमित की भी गोली लगने से जान चली गई थी।

सिर तन से जुदा नारा लगाने के आरोपियों को राहत देने से इनकार

उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर में आई लव मोहम्मद की घटना के समर्थन में बरेली में एक जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा करने संबंधी नारा लगाने वाले आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है।

इस घटना के बाद पुलिस ने बरेली जिले के थाना कैंट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में प्राथमिकी रद्द करने के लिए गौहर खान और शकीब जमाल की रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

