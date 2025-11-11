बुलंदशहर स्याना हिंसा केस में बड़ा फैसला, 32 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

संक्षेप: बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव चिंगरावठी में 3 दिसंबर 2018 में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के 32 अभियुक्तों को जमानत दे दी है।

बुलंदशहर के चर्चित स्याना हिंसा कांड में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2018 में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक छात्र की मौत हो गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए 32 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे पूरे जिले में एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।

गौरतलब है कि एक अगस्त 2024 को बुलंदशहर की विशेष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में 33 अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा और पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दोषी ठहराए गए कुल 38 अभियुक्तों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सिविल बार के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 32 अभियुक्तों की जमानत मंजूर कर ली। वहीं, एक अभियुक्त योगेश राज पहले से ही जमानत पर बाहर है। बताया गया कि योगेश राज की जमानत आदेश के आधार पर ही अन्य अभियुक्तों को भी राहत मिली है।

बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को चिंगरावठी गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई थी। वहीं, गांव के छात्र सुमित की भी गोली लगने से जान चली गई थी।

