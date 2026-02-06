जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने पर हाईकोर्ट चिंतित, यूपी सरकार से मांगा एफिडेविट

1. योग्य संस्थानों/योग्य सुविधाओं, योग्य व्यक्तियों, ग्रुप फोस्टर केयर संस्थानों, ग्रुप फोस्टर केयर देने वालों, केस वर्कर्स के मानदंड तय करने के लिए उठाए गए कदम।

2. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के साथ रूल्स 2016 के तहत विधिवत पहचाने गए/मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं का विवरण पोस्ट रिलीज़ रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन कार्यक्रम/व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाओं के लिए।

3. क्या जिन स्कूलों में बच्चों को आरएंडआर कार्यक्रम/व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के हिस्से के रूप में कार्यक्रम के शैक्षिक जनादेश को पूरा करने के लिए भर्ती करने का प्रस्ताव है, उन्हें ऐसी संस्थाओं के रूप में पहचाना जा सकता है और स्कूलों में शिक्षकों को इस तरह नामित किया जा सकता है।

4. इन संस्थाओं के रूप में नामांकन के लिए संस्थानों/स्कूलों को अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने और शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की संभावना।

5. अन्य संस्थानों, स्वयंसेवी समूहों, नागरिक समाज संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पेशेवरों का नामांकन जिनके पास आवश्यक विशेषज्ञता है। ऐसी संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमता है।

6.आरएंडआर कार्यक्रम/व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना (जिसमें कानून के साथ संघर्ष में बच्चे की शिक्षा शामिल है) के लिए शिक्षाशास्त्र /पाठ्यक्रम के विकास की संभावना।

7. कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए उपरोक्त शिक्षाशास्त्र/पाठ्यक्रम के विकास के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई , राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों जैसी संस्थाओं के सहयोग की संभावना।

8. शिक्षकों और अन्य सलाहकारों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना जिन्हें आरएंडआर कार्यक्रम/व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए ऐसी संस्थाओं के रूप में पहचाना जाना है।

9. आरएंडआर कार्यक्रम/व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के कार्यान्वयन के लिए एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, राज्य व केंद्रीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग की संभावना।