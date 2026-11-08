69000 शिक्षक भर्ती में आदेश की अवहेलना पर हाई कोर्ट नाराज, बेसिक शिक्षा परिषद को दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर या तो कोई राहत/अनुकूल आदेश पेश करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें ताकि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके। न्यायमूर्ति पीयूष ने अरुण परमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक के मामले को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में न्यायिक आदेशों की जानबूझकर की जा रही अवहेलना को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर या तो कोई राहत/अनुकूल आदेश पेश करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें ताकि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष ने अरुण परमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा सचिव के दो नवंबर के निर्देश पेश कर बताया गया कि इसी प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (रवि कुमार सक्सेना बनाम उप्र राज्य) में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई 18 नवंबर को तय है। विभाग का कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिषद स्तर से अंतिम सूची जारी करना या कोई नई कार्रवाई करना संभव नहीं है। याची के अधिवक्ताओं मुनिराज मौर्य, राहुल यादव व सुधांशु कुमार मिश्र ने विभाग की इस दलील का विरोध करते हुए बताया कि लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन एक अन्य अवमानना मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अवमाननाकर्ता अधिकारी से पूछा था कि बिना किसी स्टे के हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, तब विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थी विवेक कुमार सिंह को नियुक्ति प्रदान कर दी थी।
न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य की विशेष अपील पर 25 अगस्त 2021 के आदेश में शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका की, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एक अंक के विवाद से प्रभावित 2249 अभ्यर्थियों की प्रामाणिक सूची तैयार कर प्रेषित की।
शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से राहत नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को बूथ लेवल ऑफिसर ड्यूटी से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्यों में तैनात करने की स्पष्ट अनुमति है, और बीएलओ का कार्य इसी के अंतर्गत आता है।
शिक्षक बोले-गैर शैक्षणिक कार्य संविधान के विपरीत: यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने सहारनपुर जिले के जूनियर/सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत अजरा परवीन व चार अन्य शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचियों की ओर से तर्क दिया कि उनकी सेवा नियमावली या शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत उन्हें बीएलओ ड्यूटी सौंपी जा सके। कहा गया था कि गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपना संविधान के अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) और आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें