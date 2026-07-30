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जमानत के लिए जज तक पहुंचने की कोशिश पर हाईकोर्ट नाराज, न्यायाधीश ने सुनवाई से खुद को अलग किया

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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जमानत के लिए आरोपियों द्वारा जज तक पहुंचने की कोशिश पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। इस घटना के बाद कोडिन युक्त कफ सिरप मामले की सुनवाई कर रहे जज ने खुद को केस से अलग कर लिया है।

allahabad highcourt
इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad Highcourt: कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक नया मोड़ आया। सिफारिश की कोशिश से नाराज न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। साथ ही बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन करार दिया।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास कानून के शासन की गरिमा पर सीधा आघात है। उन्होंने मुख्य आरोपी भोला जायसवाल सहित दर्जनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया और सभी संबंधित मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को सौंपने के लिए भेजने का आदेश दिया।

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इसलिए नाराज हुए जज

दरअसल, इस मामले में दर्जनों आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनपर एक साथ सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जुलाई की तिथि नियत की थी। गुरुवार को सुबह दस बजे सुनवाई शुरू होनी थी। याचियों के वकीलों के साथ ही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय भी उपस्थित थे। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने कहा कि बहस के बाद आदेश सुरक्षित रखा जा सकता था लेकिन बाद में वादकारी पक्षों द्वारा पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंच बनाने और संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे आचरण को नजरअंदाज किया गया तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को कमजोर करेगा और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगा जाएगा।

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कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि यदि ऐसे हालात में फैसला उस पक्ष के पक्ष में आता, जिसकी दलीलों में प्रथम दृष्टया दम दिखाई देता था, तो निर्णय की कानूनी मजबूती के बावजूद यह संदेह उत्पन्न हो सकता था कि फैसला न्यायिक विवेक की बजाय किसी बाहरी प्रभाव या अनुचित प्रयास का परिणाम है। कोर्ट ने कहा कि वर्षों में अर्जित न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऐसे संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता क्योंकि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट और निर्विवाद रूप से दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष तरीके से किया हैगया है। किसी लंबित मामले में न्यायाधीश से निजी माध्यमों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास अधिवक्ता आचरण की नैतिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह विपरीत है। हाईकोर्ट ने इसे न्यायिक मर्यादा पर आघात बताते हुए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति न्यायालय परिसर में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।

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न्यायपालिका की स्वतंत्रता संवैधानिक गारंटी

कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त संवैधानिक गारंटी है। इसलिए ऐसी कोई भी कोशिश, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करे या यह आभास दे कि न्यायिक आदेश निजी संपर्कों के जरिए प्रभावित किए जा सकते हैं, न्याय प्रशासन के लिए गंभीर खतरा है और इसकी संस्थागत स्तर पर कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने संबंधित जमानत याचिकाओं को अपनी पीठ से रिलीज करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश से नामांकन प्राप्त कर किसी अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि ये मामले इस पीठ के समक्ष दोबारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

प्राथमिकी रद्द करने से हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है इनकार

कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सबसे पहले आरोपियों ने प्राथमिकी रद्द किए जाने के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं लेकिन इन याचिकाओं को हाईकोर्ट प्रधान पीठ की तीन अलग-अलग खंडपीठों और लखनऊ की एक खंडपीठ ने खारिज़ कर दिया। कोर्ट का कहना था कि मामले में विवेचना किए जाने का पर्याप्त आधार है। इसके बाद आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जिया दाखिल कीं, उन पर भी हाईकोर्ट से किसी भी को राहत नहीं मिली और गिरफ्तारियां जारी रहीं। इसके बाद ज़मानत के लिए याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें भी चार आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं हाईकोर्ट की अलग अलग पीठों से खारिज हो चुकी हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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