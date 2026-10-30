शिकायत दबाने की कोशिश पर गाजियाबाद डीएम से हाईकोर्ट नाराज, कहा-हम जवाब से संतुष्ट नहीं
गाजियाबाद डीएम द्वारा शिकायत दबाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट ने डीएम की जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा, हम जवाब से संतुष्ट नहीं है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में डीएम गाजियाबाद के हलफनामे और उसके साथ लगाई गई जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि मामले में शिकायत को दबाने का स्पष्ट प्रयास दिखाई दे रहा है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बिजेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। डीएम गाजियाबाद रवींद्र कुमार मांदड़ ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि फरवरी 2026 में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने 17 फरवरी 2026 को डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
कोर्ट ने पाया कि हलफनामे के साथ संलग्न रिपोर्ट पर समिति के अन्य दो सदस्यों यानी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गाजियाबाद और थानाध्यक्ष मुरादनगर के हस्ताक्षर नहीं थे। कोर्ट में उपस्थित डीएम ने कहा कि यह रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष ने दी है और अध्यक्ष के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट को समिति की रिपोर्ट माना जाना चाहिए। हलफनामे में कहा गया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामला 25 फरवरी 2026 को आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को भेज दिया गया। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि जब वह अधिकारी स्वयं समिति के आवश्यक सदस्य हैं और उन्हें रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने थे, तो रिपोर्ट उन्हीं के पास कार्रवाई के लिए क्यों भेजी गई।
कोर्ट ने कहा कि हम डीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और टिप्पणी की कि याची की शिकायत में उठाए गए मुद्दों को दबाने का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि डीएम अपने इस हलफनामे को लेकर खेद व्यक्त कर रहे हैं और अगली तारीख पर नया हलफनामा दाखिल करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि समिति शिकायत की गहनता से जांच कर, शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य एकत्र कर और उनका मूल्यांकन कर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अगली सुनवाई पर पेश की जाए।डीएम गाजियाबाद अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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