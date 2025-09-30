नगर पालिका की जमीन पर सालों पहले बनी मजार हटेगी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

यूपी के बलरामपुर जिले में नगर पालिका की जमीन पर सालों पहले बनी मजार हटाई जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद डीएम का इंतजार हो रहा है।

जिले के आदर्श नगर पालिका क्षेत्र स्थित बड़ा पुल चौराहा पर सालों पहले बनी मजार को अब हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने मजार पक्ष की याचिका खारिज करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट फैसले के बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई का इंतजार है।

मामला लंबे समय से चल रहा था। नगर पालिका ने पहले ही इस मजार को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर दिया था और संबंधित पक्ष से स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन मजार कमेटी के लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया है।