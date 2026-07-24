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भरण-पोषण के लिए पत्नियों से बार-बार न लिया जाए आवेदन, यूपी की सभी फैमिली कोर्ट को हाई कोर्ट का निर्देश

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का आदेश एक निरंतर दायित्व है। इसलिए पत्नी को हर महीने या हर बार बकाया राशि की वसूली के लिए नया निष्पादन आवेदन दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

Up Allahabad Highcourt
इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का आदेश एक निरंतर दायित्व है। इसलिए पत्नी को हर महीने या हर बार बकाया राशि की वसूली के लिए नया निष्पादन आवेदन दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्टों द्वारा ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानून के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने जौनपुर निवासी माला कुमारी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट, जौनपुर के 6 दिसंबर 2025 और 27 जनवरी 2026 के आदेशों को गलत ठहराया।

क्या था मामला

माला कुमारी ने वर्ष 2018 में धारा 125 सीआरपीसी के तहत पति आनंद कुंवर से भरण-पोषण की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने 4 मार्च 2023 को पति को आवेदन की तारीख 11 मई 2018 से 5,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति द्वारा बकाया राशि जमा करने के बाद पहली निष्पादन कार्यवाही मार्च 2025 में समाप्त हो गई। इसके बाद पत्नी ने अप्रैल 2025 में फिर आवेदन देकर मार्च 2025 की बकाया राशि और आगे नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि 5,000 रुपये जमा हो चुके हैं और मामला पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त हो गया।

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फैमिली कोर्ट ने की कानून की गलत व्याख्या

हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की। भरण-पोषण का आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक सक्षम न्यायालय उसे रद्द या संशोधित न कर दे। केवल एक महीने का बकाया जमा होने से पति की भविष्य की मासिक देनदारी समाप्त नहीं हो जाती। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि भरण-पोषण सामाजिक कल्याण का कानून है, इसलिए इसकी उदार व्याख्या की जानी चाहिए। अदालत ने दोहराया कि धारा 125(3) सीआरपीसी/धारा 144(3) बीएनएसएस का एक वर्ष वाला प्रावधान केवल रिकवरी वारंट जारी करने की प्रक्रिया पर लागू होता है, यह पत्नी के बकाया भरण-पोषण के अधिकार को समाप्त नहीं करता। कोर्ट ने पति को आदेश दिया दिया कि वह आदेश की तारीख तक का समस्त बकाया भरण-पोषण अदा करे और आगे भी 4 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार प्रत्येक माह पत्नी के सत्यापित बैंक खाते में नियमित रूप से राशि जमा करे।

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राज्यभर की फैमिली कोर्टों के लिए अहम दिशा-निर्देश

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी फैमिली कोर्टों और ग्राम न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे भरण-पोषण मामलों में पत्नी से बार-बार निष्पादन आवेदन दाखिल कराने की बाध्यता समाप्त करें। अदालत ने यह भी कहा कि जहां संभव हो, भरण-पोषण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कराया जाए और यदि पति नौकरीपेशा है तो उसके वेतन से राशि काटकर सीधे पत्नी के खाते में भेजी जाए। भुगतान नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने और आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार कारावास की कार्रवाई भी की जाए।

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हो सकती है अवमानना की कार्यवाही

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि फैमिली कोर्टों और ग्राम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के इन निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अवमानना की कार्यवाही भी की जा सकती है। अदालत ने जिला प्रशासन और पुलिस को भी भरण-पोषण आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने तथा इस मुद्दे की समीक्षा जिला न्यायाधीशों की मॉनिटरिंग सेल की बैठकों में करने का निर्देश दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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