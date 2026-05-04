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गिरफ्तारी अवैध, तत्काल रिहा करो, इस शख्स की अरेस्ट पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश; जानें पूरा केस

May 04, 2026 03:38 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना न तो आरोपी को दी गई और न ही उसके परिजनों को उपलब्ध कराई गई। यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और स्थापित न्यायिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

गिरफ्तारी अवैध, तत्काल रिहा करो, इस शख्स की अरेस्ट पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश; जानें पूरा केस

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 17 मार्च को हुए चर्चित राजकुमार चौहान हत्याकांड में आरोपित बनाए गए लालजी यादव की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में अहम फैसला देते हुए लालजी यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं, यह गलती कैसे हुई, इसकी जांच का भी निर्देश दिया है। कोर्ट का आदेश मिलते ही जेल प्रशासन ने लालजी को तत्काल रिहा कर दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना न तो आरोपी लालजी यादव को दी गई और न ही उसके परिजनों को उपलब्ध कराई गई। कोर्ट ने कहा कि यह चूक संविधान के अनुच्छेद 22(1) और स्थापित न्यायिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही, 21 मार्च 2026 को गोरखपुर के रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी आरोपी और उसके परिजनों को देना जरूरी है।

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लालजी यादव की ओर से अधिवक्ता करुणेश प्रताप सिंह और अमित कुमार यादव ने पैरवी की। गोरखनाथ थाने में ट्रांसफर किया केस : इन सभी आरोपितों के पकड़े जाने के बाद भी राजकुमार की पत्नी खुलासे से संतुष्ट नहीं थीं। उनका दावा है कि ये सभी आरोपित घटना में शामिल हो सकते हैं लेकिन मास्टरमाइंड पार्षद धर्मदेव चौहान हैं और पुलिस उन्हें बचा रही है। वादी मुकदमा ने इसी आधार पर केस ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसके बाद एसएसपी ने केस को गोरखनाथ थाने को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस अभी विवेचना कर रही थी कि हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आ गया।

साजिशकर्ता के रूप में लालजी को पुलिस ने भिजवाया था जेल: राजकुमार चौहान की पत्नी ने जिन लोगों के नामजद किया था उसमें लालजी यादव का नाम भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक, हत्या के आरोपी राज और उसके साथी को गिरफ्तार करने के बाद लालजी का रोल भी सामने आया। पुलिस ने खुलासे में बताया था कि राजकुमार चौहान और लालजी यादव ने पार्षद का चुनाव लड़ा था। इस दौरान राजकुमार से लालजी का विवाद हुआ था। जिससे लालजी रंजिश रखता था। उसने हत्यारोपित राज का ब्रेनवॉश कर उसे हत्या के लिए उकसाया और हर परिस्थिति में साथ देने का भरोसा दिया था।

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जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश

कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी देरी के रिहा किया जाए और इसके लिए प्रमाणित प्रति का इंतजार भी न किया जाए। उधर, अदालत ने रिमांड मजिस्ट्रेट को भविष्य में आदेश पारित करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं, रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति जिला जज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को भेजी जाए, ताकि इस गलती पर जांच अधिकारी के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तीन दिन के भीतर कार्रवाई शुरू की जा सके।

दस लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा था जेल

जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर हत्या में राज चौहान उर्फ निरहू और विपिन यादव का नाम सामने आया, जिन्हें पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद साजिश और साक्ष्य छिपाने के आरोप में दीपक गौड़, लालजी यादव, शेषनाथ यादव, अंकित यादव, देवव्रत यादव और एक बाल अपचारी को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में 26 मार्च को मनीष यादव और सचिन यादव को गिरफ्तार किया।

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गोली और चाकू मारकर हुई थी राजकुमार चौहान की हत्या

17 मार्च की सुबह करीब 6:15 बजे बरगदवा निवासी राजकुमार चौहान की गोली और चाकू मारकर हत्या हुई थी। हमलावरों ने उनके घर से 300 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया था। राजकुमार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दीपक गौड़, धर्मदेव चौहान, लालजी यादव उर्फ गट्टू, धरमपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनू पांडेय, सत्येंद्र चौधरी उर्फ टिल्लू, अभय पांडेय समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिमांड प्रक्रिया की कमी को इंगित करते हुए रिमांड खारिज किया है। विवेचनात्मक कार्यवाही पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पुनः नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए शीघ्र ही मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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