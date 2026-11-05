हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदली तीन दोषियों की फांसी की सजा, 2012 में चार लोगों की हुई थी हत्या
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में कब्रिस्तान की जमीन के विवाद में चार लोगों की हत्या के मामले में तीन दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां इसे विरल से विरलतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में कब्रिस्तान की जमीन के विवाद में चार लोगों की हत्या के मामले में तीन दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां इसे विरल से विरलतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में दोषियों को मृत्युदंड देने के बजाय आजीवन कारावास की सजा देना न्याय के हित में होगा। हालांकि, कोर्ट ने दोषी अमजद की पत्नी शकीला की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अमजद, रमजान और अरशद की ओर से दाखिल मृत्युदंड के खिलाफ अपील तथा सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने तीनों की फांसी की सजा की पुष्टि करने से इन्कार कर दिया और उसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया। हालांकि, अन्य अपराधों में सत्र न्यायालय की ओर से सुनाई गई सजाएं बरकरार रहेंगी।
2012 में हुई थी चार लोगों की हत्या
मामला 16 जून 2012 को वाराणसी के बेनियाबाग स्थित बाबा रहीम शाह मजार परिसर का है। यहां कब्रिस्तान की जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद था। आरोप था कि अमजद और उसके परिवार के लोगों ने बांस के डंडों से दूसरे पक्ष के लोगों के सिर पर हमला किया था। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था।
2022 में कोई ने सुनाई थी फांसी की सजा
सत्र न्यायालय ने 14 अक्तूबर 2022 को अमजद, रमजान और अरशद को फांसी तथा शकीला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शियों और घायल गवाह की गवाही को विश्वसनीय माना। मेडिकल साक्ष्यों से भी उनकी पुष्टि हुई। कोर्ट ने चार लोगों की हत्या और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपों को साबित माना, लेकिन मृत्युदंड के मामले में इसे विरल से विरलतम श्रेणी का मामला नहीं माना। इसी आधार पर तीनों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
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