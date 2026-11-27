यूपीपीएससी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोबारा से मुख्य परीक्षा आयोजित कर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को बड़ा झटका देते हुए सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि अनारक्षित (सामान्य) वर्ग में मेधावी आरक्षित वर्ग (एमआरसी) के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट लिस्ट नए सिरे से तैयार करे। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित कर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाए। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने संजय कुमार व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनाया।

इसके साथ ही कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को जारी विज्ञापन की शर्त संख्या-19 को भी अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसी कोर्ट ने दो दिन पहले 25 नवंबर को एपीओ प्री 2025 का परिणाम रद्द करते हुए संशोधित परिणाम जारी कर मुख्य परीक्षा फिर से कराने के निर्देश दिए थे। पीसीएस-2025 प्री में 814 पद हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा में 11,727 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के याचियों ने इस परिणाम और आयोग के नौ जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञाप को चुनौती दी थी।

अनारक्षित श्रेणी के नियमों पर हाईकोर्ट में बहस याचियों की ओर से अधिवक्ता दुर्गा शंकर शुक्ल ने तर्क दिया कि आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर पर अनारक्षित श्रेणी को केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित मान लिया है। आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें अनारक्षित सूची में रखने की बजाय उनकी मूल आरक्षित श्रेणी में ही सीमित रखा गया। इससे आरक्षित वर्ग के नीचे के मेधावी अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। वहीं आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आरक्षण या मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में समायोजन का नियम (यूपी आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6)) केवल अंतिम चयन सूची के समय ही लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला कोर्ट के निर्देश पर आयोग द्वारा दाखिल पूरक हलफनामे में यह तथ्य सामने आया कि पीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी के 2,993, एससी के 464, एसटी के 155 और ईडब्ल्यूएस के 921 (कुल 4,533) अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में भी ओबीसी के 579, एससी के 158, एसटी के 5 और ईडब्ल्यूएस के 168 अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए, फिर भी उन्हें अनारक्षित सूची में स्थान नहीं दिया गया। कोर्ट ने इंद्रा साहनी, आरके सभरवाल, सौरव यादव और राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अनारक्षित या ओपन कैटेगरी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुली श्रेणी है जिसमें प्रवेश का एकमात्र आधार मेरिट है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन के प्रत्येक चरण चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार, में सबसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाना अनिवार्य है, और उसके बाद शेष बचे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची बनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा को केवल स्क्रीनिंग टेस्ट कहकर मेरिट की अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि यही अगले चरण में जाने का प्रवेश द्वार है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ने अनारक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने जैसा प्रभाव पैदा किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(4) का उल्लंघन है। आयोग के नौ जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञाप को पंकज वर्मा के मामले में पहले ही रद्द किया जा चुका है इसलिए उसी पर आधारित विज्ञापन की शर्त संख्या-19 भी शून्य और अमान्य है।

आयोग और राज्य सरकार का तर्क किया खारिज आयोग और राज्य सरकार ने दलील दी थी कि यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को अनारक्षित सूची में रखा गया तो इससे उन्हें एक से अधिक बार आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अपनी मेरिट के दम पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान पाना आरक्षण का लाभ नहीं, बल्कि समानता का संवैधानिक अधिकार है।

आयु और शुल्क में छूट का नियम स्पष्ट कोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह और छाया के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने केवल आयु सीमा या परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो भी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में जाने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। यह छूट केवल पात्रता के लिए है, चयन मानक में ढील नहीं।

चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद भी चुनौती संभव आयोग की इस आपत्ति को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया कि परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक नियमों की अनदेखी हो तो विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता।