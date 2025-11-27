इस जिले के सैकड़ों किसानों को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुआवजे को लेकर दिया आदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीलीभीत के सैकड़ों को किसानों को बड़ी राहत देते हुए भूमि अधिग्रहण कानूनों को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा है कि भले ही अधिग्रहण प्रक्रिया वर्ष 2014 के नए कानून लागू होने के पहले से शुरू हुई हो लेकिन यदि मुआवजा नहीं प्रदान किया गया है तो नए कानून अर्थात भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने पीलीभीत जनपद के किसानों कृशन कुमार शर्मा व अन्य की याचिका तथा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर एक साथ सुनवायी करते हुए पारित किया। किसानों की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार का कहना था कि पीलीभीत के खरुआ गांव में एसएसबी (सीमा सुरक्षा बल) के क्वार्टर इत्यादि के लिए 28.88 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 2002 में पुराने कानून के तहत शुरू हुई थी, हालांकि मुआवजा 2014 तक नहीं मिला।
कहा गया कि बाद में किसानों तथा सरकार में वर्ष 2013 के नये कानून के तहत मुआवजा प्रदान करने पर सहमति बनी लेकिन वर्ष 2015 में एक अधिसूचना लाते हुए, सरकार द्वारा पुराने कानून के तहत ही मुआवजा प्रदान करने की बात कही गई, वर्तमान याचिकाओं में उक्त अधिसूचना को चुनौती दी गई है। याचिका का केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने आदेश में कहा कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 नए कानून के संबंध में पूर्वलक्षी प्रभाव का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि यदि पुराने अधिनियम के तहत शुरू की गई अधिग्रहण प्रक्रिया में वर्तमान कानून के लागू होने की तिथि तक मुआवजा नहीं प्रदान किया गया है तो नये कानून के तहत ही मुआवजा तय किया जाएगा।