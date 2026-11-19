कोर्ट रूम में मोबाइल लाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा युवक हिरासत में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की बिना अनुमति मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने को बेहद गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने कोर्टरूम के अंदर वीडियो बनाने वाले युवक को तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की बिना अनुमति मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने को बेहद गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने कोर्टरूम के अंदर वीडियो बनाने वाले युवक को तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट की सुरक्षा और गरिमा को देखते हुए अब कोर्टरूम के भीतर वादकारियों के मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार अब किसी भी वादकारी को कोर्टरूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी वादकारी के पास मोबाइल पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिवक्ता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। महानिबंधक को पास काउंटर पर इस संबंध में नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिना उचित पास के कोई भी वादकारी कोर्ट में प्रवेश न करे और जारी किए जाने वाले पास पर स्पष्ट रूप से अंकित हो कि कोर्टरूम में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। मामले की अगली सुनवाई पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को भी कोर्ट में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
वाराणसी का है युवक, फोन में तीन वीडियो पाए गए
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने कोर्ट को बताया किया कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर बेंच सेक्रेटरी ने उस व्यक्ति का मोबाइल फोन कब्जे में लिया, जिसकी जांच करने पर कोर्टरूम की कार्यवाही के तीन वीडियो रिकॉर्ड पाए गए। पूछताछ में युवक ने अपना नाम वाराणसी में चेतगंज निवासी राज कुलश्रेष्ठ बताया। उसने स्वीकार किया कि वह बिना अनुमति के वीडियो बना रहा था लेकिन वह इसका कोई ठोस कारण नहीं बता सका। जांच में यह भी सामने आया कि राज कुलश्रेष्ठ का कोई भी मुकदमा कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं था और उसके पास केवल अधिवक्ता चैंबर तक जाने का ही पास था, न कि कोर्टरूम में प्रवेश करने का।
जिस अधिवक्ता के साथ आया वह भी कोर्टरूम में नहीं
राज कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उसे अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी के जूनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ कोर्ट में लेकर आए थे। सुनवाई के समय दोनों ही अधिवक्ता कोर्ट में नहीं थे। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ऑफिसर को निर्देश दिया कि राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर सीजेएम प्रयागराज के समक्ष पेश करें। वह सीजेएम की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करता है, तो उसे इस शर्त पर रिहा कर दिया जाएगा कि वह 20 नवंबर को सुबह 10 बजे पुनः हाईकोर्ट में हाजिर होगा। आरोपी युवक का मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखकर शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
अधिवक्ताओं को भी नोटिस जारी किया
कोर्ट ने अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ को 20 नवंबर को तलब करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कार्यवाही शुरू की जाए। वादकारी कुलदीप बत्रा के पास भी केवल चैंबर का पास पाया गया। कोर्ट ने उनसे भी हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे बिना उचित पास के कोर्टरूम में कैसे पहुंचे।
ओपन जस्टिस का अर्थ फ्री ब्रॉडकास्ट नहीं
न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह कोर्ट आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों के यौन शोषण, सीबीआई, ईडी और सांसद-विधायकों से जुड़े संवेदनशील मामले शामिल हैं। खुले न्याय के सिद्धांत का अर्थ यह है कि आम जनता कार्यवाही देख सकती है लेकिन इसका मतलब किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा फ्री ब्रॉडकास्ट करना नहीं है। अदालती कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं है।
हाईकोर्ट बार ने भी लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना
हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय ने भी इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बार एसोसिएशन ने 18 नवंबर को ही महत्वपूर्ण सूचना जारी कर हाईकोर्ट परिसर, न्याय कक्षों और गलियारों में वीडियो/रील बनाने और फोटो खींचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर तत्काल पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त करने जैसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
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आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।