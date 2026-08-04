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बेटी की बात पर विश्वास करें, तत्काल कदम उठाएं, हाईकोर्ट की लड़कियों के मायके वालों को सलाह

By Yogesh Yadav
लखनऊ, विधि संवाददाता
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शादीशुदा बेटियों को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने उनके मायके वालों को अहम सलाह दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी के प्रताड़ना की शिकायत को गंभीरता से लें। समय रहते हस्तक्षेप करें। समझौता भारी भी पड़ सकता है।

High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहेज हत्या से संबंधित एक मामले की सुनवायी के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि दहेज प्रताड़ना की शिकायत लेकर बार-बार मायके पहुंचने वाली बेटी की बात को सामान्य वैवाहिक विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उसकी शिकायत मदद, सुरक्षा और समय पर हस्तक्षेप की वास्तविक पुकार हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि परिवार की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह बेटी की बात पर विश्वास करे और उसकी सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने श्रावस्ती के वर्ष 2011 के दहेज हत्या मामले में अभियुक्तों की ओर से दाखिल अपील पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि अक्सर दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को परिवार की ओर से ‘समझौता कर लो’, ‘समायोजन कर लो’ या ‘घर बचा लो’ की सलाह दी जाती है। ऐसी सलाह कई बार अनजाने में उत्पीड़न करने वालों का हौसला बढ़ा देती है और पीड़िता को लगातार प्रताड़ना झेलने के लिए मजबूर करती है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला उदाहरण है कि समय रहते हस्तक्षेप होता तो पीड़िता की जान बचाई जा सकती थी।

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केवल न्यायालय के भरोसे दहेज जैसी बुराई का मुकाबला संभव नहीं

अपने फैसले में न्यायालय ने लिखा है कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिये दोषियों को सजा दिलाना जरूरी है, लेकिन यह उस समय किए जाने वाले हस्तक्षेप का विकल्प नहीं हो सकता, जिससे किसी महिला की जान बचाई जा सकती थी। न्यायालय ने कहा कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई से मुकाबला सिर्फ न्यायपालिका के भरोसे नहीं किया जा सकता, परिवार, रिश्तेदार, समुदाय और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है कि किसी महिला को चुपचाप उत्पीड़न सहने के लिए मजबूर न किया जाए, उसकी हर शिकायत पर समय रहते ध्यान दिया जाए और समस्या का प्रभावी समाधान तलाशा जाए।

कोर्ट ने भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी न्यायिक फैसला खोई हुई जिंदगी वापस नहीं ला सकता, इसलिए बेटी की मदद की पुकार को त्रासदी में बदलने से पहले सुनना जरूरी है।

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उम्रकैद की सजा भी हुई संशोधित

मामले में हाईकोर्ट ने मृतका के पति दिनेश कुमार व परिवारजन शेषराज, ननबाबू, बडे़ लाल कोरी और बिट्टा देवी की दहेज हत्या, उत्पीड़न व दहेज की मांग के आरोपों में दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को संशोधित करते हुए, अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा में बदल दिया।

मामले में जेल मैनुअल के तहत गणना के अनुसार पति दिनेश और देवर शेषराज 17 वर्ष से अधिक, देवर ननबाबू 14 वर्ष से अधिक, ससुर बडे़ लाल करीब 13 वर्ष और बिट्टा देवी करीब नौ वर्ष की अवधि जेल में बिता चुके हैं।

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विवाहिता ने मायके से की थी बार-बार शिकायत

न्यायालय ने पाया कि मृतका मीना देवी ने अपनी भाभी, भाई और मां को ससुराल में दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी थी, घटना से करीब आठ-दस दिन पहले भी मीना ने फोन पर रोते हुए बताया था कि ससुराल वाले एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं तथा मांग पूरी नहीं होने पर मां-बेटी को काट डालने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद परिवार की ओर से उसे कुछ समय तक परिस्थितियों को सहने और समझौता करने की सलाह दी गई थी।

Yogesh Yadav

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Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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