इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। एसडीएम के अपने कार्यालय के बजाय ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। एसडीएम के अपने कार्यालय के बजाय ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। हालांकि, एसडीएम की माफी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ पिछली टिप्पणियों और निर्देशों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने एसडीएम की वापसी और बहाली संबंधी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।

कोर्ट ने कहा कि एसडीएम पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है। ऐसे में उनकी माफी स्वीकार की जाती है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें भविष्य में सावधानी बरतने की हिदायत भी दी। मामले के अनुसार, 20 नवंबर को एसडीएम अपने कार्यालय के बजाय ड्राइंग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एसडीएम और जिलाधिकारी (डीएम) से स्पष्टीकरण मांगा था। सुनवाई के दौरान एसडीएम ने बताया था कि उनके आवास पर इंटरनेट की सुविधा बेहतर थी। इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी की अनुमति से घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्णय लिया था। हालांकि, कोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई।

कोर्ट ने एसडीएम और डीएम से मांगा था स्पष्टीकरण अदालत ने सवाल उठाया कि जब एसडीएम को हाईकोर्ट के सामने पेश होना था, तो उन्हें अपने ड्राइंग रूम से जुड़ने की अनुमति क्यों दी गई। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि एसडीएम के कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो जिलाधिकारी उन्हें अपने कार्यालय से पेश होने की अनुमति दे सकते थे। कोर्ट ने इस मामले में एसडीएम और जिलाधिकारी दोनों से स्पष्टीकरण मांगा था। बाद में एसडीएम ने बिना शर्त माफी मांगते हुए अर्जी दाखिल की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी गंभीर मामला वहीं दूसरे मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए, टिप्पणी की है कि जीरो टॉलरेंस के बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई इस दावे से मेल नहीं खाती। न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी बेहद गंभीर मामला है, इसके बावजूद मंडलायुक्त ने जांच में प्रविष्टियों के प्रथम दृष्टया फर्जी होने की बात स्वीकार करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करायी गई।

कथित हेराफेरी की जांच कराने के डीएम को दिए थे निर्देश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने सुलतानपुर के सजमपुर गांव में सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने जिलाधिकारी व कलेक्टर सुलतानपुर को निर्देश दिया कि मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व और चकबंदी अभिलेखों में हुई कथित हेराफेरी की जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। मामले में गाटा संख्या 471 मि. की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी प्रतिवादियों द्वारा मकान बनाए जाने का आरोप है, प्रतिवादियों का दावा था कि उन्हें चकबंदी प्रक्रिया के दौरान यह जमीन मिली थी। हालांकि, वे अपने स्वामित्व के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके।